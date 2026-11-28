Florenz/Genf (awp) - Laut einem Medienbericht ist eine Richemont-Tochter in Italien von einem Gericht in Florenz verurteilt worden. Konkret geht es um den Taschen- und Lederwaren-Produzent Montblanc, wie Radio SRF am Samstag berichtete.

Das Gericht kam demnach zum Schluss, dass ein Vertrag zwischen Montblanc und einem lokalen Subunternehmer bloss vorgeschoben worden sei. In Wahrheit hätten direkte Arbeitsverhältnisse bestanden. Montblanc müsse daher nun sechs Arbeitern des Zulieferers rückwirkend fest anstellen und ihnen Löhne nachzahlen. Die Männer, die vorwiegend aus Pakistan stammten, verloren laut dem Bericht 2024 ihre Arbeit, als die Zusammenarbeit mit dem Subunternehmen beendet wurde.

Gewerkschaften sprechen gemäss Radio SRF von einem Urteil mit Signalwirkung. Denn viele Luxusgüterhersteller lagerten in Italien Arbeiten an Subunternehmen aus, um Kosten zu senken. Dabei sei auch von Ausbeutung die Rede.

Richemont weist gemäss dem Bericht die Vorwürfe zurück und prüft eine Berufung.

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