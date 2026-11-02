|Konjunkturbarometer
|
02.11.2026 10:07:41
Positive Konjunktursignale: Deutsche Industrie wächst laut S&P Global im Oktober solide
Die deutsche Industrie hat im Oktober an Dynamik gewonnen.
"Die deutsche Industrie beweist ihre Widerstandsfähigkeit und setzte den Aufwärtstrend im Oktober trotz des zunehmenden Kostendrucks fort", kommentierte S&P-Global-Ökonom Phil Smith. "Zwar schwächten sich die Zuwächse bei Produktion und Neuaufträgen etwas ab, im Kontext historischer Daten fielen sie aber dennoch kräftig aus."
Ursächlich für den Nachfrageschub sei eine Kombination aus steigenden Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sowie höheren Exportumsätzen.
DJG/apo/hab
DOW JONES
Weitere Links:
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.