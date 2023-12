Pictet: Vermögensverwalter haben Kunden durch CS-Aus gewonnen

"Es stimmt, wir anderen Vermögensverwalter haben alle mehr oder weniger Kunden durch das CS-Aus gewonnen", sagte Marc Pictet, der Anfang Juli 2024 neuer Senior-Teilhaber wird, im Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" (online).

Die Neugelder in diesem Jahr seien aus allen Ecken zugeflossen, teilweise auch von der CS. Die Bankengruppe habe aber "keine konkrete Offensive auf die CS-Kundschaft" gestartet, sagte Marc Pictet weiter. "Ich weiss, einige Wettbewerber zielen ganz konkret auf CS und UBS ab. Das machen wir nicht."

Und ohnehin hätten die Genfer nicht für alle CS-Kunden ein passendes Angebot: "Wir sind weder Broker noch im Investment Banking tätig." Im Fokus stehe die Vermögensverwaltung im oberen Segment.

"Brauchen eine Grossbank"

Dass die UBS mit der Übernahme und der nun laufenden Integration der CS Erfolg hat, sei enorm wichtig für das ganze Land, nicht nur für den Finanzplatz. "Unsere Wirtschaft braucht eine Grossbank, und die Menschen brauchen diese Arbeitsplätze."

Ausserdem sei die UBS etwa im Bereich Asset Management ein bedeutender Kunde für Pictet. Und auch für die CS sei man derzeit noch ein Fondsanbieter. "Wir haben also ein grosses Interesse, dass alles gut läuft."

Kredite als Nebenprodukt

Die hohen Kredite von Julius Bär an die nun insolvente Signa wollte Marc Pictet derweil nicht kommentieren. Er sagte in dem Zusammenhang lediglich, Private Banking werde sehr unterschiedlich betrieben. "Es gibt sicher einige Unternehmen, die in der Hoffnung auf ein späteres Vermögensverwaltungsmandat gleich zu Beginn einer Geschäftsbeziehung mit Krediten zu günstigen Konditionen locken. Bei uns ist das genau umgekehrt."

Kredite seien bei Pictet kein Hauptprodukt. Normalerweise werde ein Kredit nur bestehenden Kunden als Nebenofferte angeboten, aber auch nur "ein Lombardkredit mit recht konservativen Belehnungsgrenzen". Kunden, die eine hohe Belehnung wollen, würden zu einem anderen Anbieter gehen.

Führungswechsel Mitte 2024

Marc Pictet folgt im Sommer 2024 an der Spitze der Genfer Privatbank auf Renaud de Planta. Dieser verlässt dann das Teilhabergremium und wechselt per Anfang 2025 in das Aufsichtsgremium der Gruppe.

Marc Pictet ist seit 2001 bei der Bankengruppe und wurde 2011 zum Teilhaber ernannt. Er ist derzeit unter anderem Co-Leiter von Pictet Wealth Management, der Vermögensverwaltungseinheit der Gruppe, und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bank Pictet & Cie (Europe).

Die Genfer Privatbankengruppe gehört mit verwalteten Vermögen in Höhe von rund 640 Milliarden Franken zu den grössten Schweizer Vermögensverwaltungsinstituten.

Zürich (awp)