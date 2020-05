Öffentliche Ausschreibungen: Schweizer Firmen für Schweizer Projekte? So sieht die Rechtslage wirklich aus

Die Corona-Krise hat auch Schweizer Firmen empfindlich getroffen. Nun bringt die Landesregierung eine vorrangige Vergabe öffentlicher Aufträge an heimische Unternehmen ins Spiel.

• Schweizer Firmen Corona-bedingt mit starken Einbussen• Wirtschaftsminister bringt Bevorzugung Schweizer Unternehmen bei Auftragsvergabe ins Spiel• Umstrittener Heimatschutzartikel tritt in Kraft

Donald Trump hat seit seinem Amtsantritt zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eine stark nationalistische Politik verfolgt. US-Unternehmen sollen ihre Produktion wieder ins Land holen, schon früh in seiner Amtszeit löste er zudem eines seiner zentralen Wahlverprechen ein und unterzeichnete ein Dekret mit dem Namen "Buy American, Hire American", das die Bevorzugung von US-Unternehmen bei der Vergabe von Regierungsaufträgen absegnete.

Kommt nun auch in der Schweiz ein entsprechendes Gesetz?

Corona-geschwächte Konjunktur muss angekurbelt werden

Gegenüber der "NZZ am Sonntag" sagte Bundesrat Guy Parmelin, man wolle mittel- und langfristig Anreize zur Konjunkturbelebung schaffen. Um dies zu erreichen, sei ein Massnahmenpaket geplant. Zudem könne der Staat etwa bewilligte Projekte schneller vorantreiben, um den Unternehmen eine Perspektive zu geben, so der Wirtschaftsminister weiter. Zudem brachte der Politiker noch einen weiteren Punkt ins Gespräch: Der Bundesrat wolle seinen Spielraum nutzen und bei öffentlichen Ausschreibungen Schweizer Firmen soweit möglich bevorzugen.

Aktuelle Rechtslage macht Parmelin einen Strich durch die Rechnung

Doch die aktuelle Rechtslage macht ihm bei diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Denn die Schweiz ist per Abkommen der Europäischen Union und auch der Welthandelsorganisation verpflichtet. Die Vereinbarungen über das öffentliche Beschaffungswesen sollen den Vertragsparteien Zugang zu zusätzlichen Beschaffungsmärkten sichern - grenzüberschreitend.

Die Vereinbarungen auf internationaler Ebene sind allerdings Schwellenwerten unterworfen. So muss die Schweiz die Abkommen erst ab Lieferaufträgen über 230'000 Franken beachten, bei öffentlichen Ausschreibungen bei Dienstleistungen greifen die internationalen Verpflichtungen ebenfalls erst ab dieser Höhe. Bei Bauleistungen liegt die Schwelle bei 8,7 Millionen Franken.

Heimatschutzartikel umstritten

Bereits jetzt ist "Switzerland First" aber ein vieldiskutiertes Ansinnen in der Schweiz. Im kommenden Jahr tritt ein Gesetz in Kraft, das einen umstrittenen Artikel zum Heimatschutz beinhaltet: Mit dem Ziel, Schweizer Firmen im internationalen Konkurrenzkampf zu stärken, soll bei Beschaffungsaufträgen nun auch die Kaufkraft berücksichtigt werden - so will man sich in der Schweiz vor Konkurrenz aus Niedrigpreisländern schützen. Der Passus würde inländische Anbieter gegenüber ausländischen Auftragsbewerbern stärken, da die Kaufkraft hierzulande hoch ist.

"Auch unter internationalen Regeln können neben dem Preis besondere Anforderungen geltend gemacht werden. Diese Grenzen sind nach allgemeiner Rechtsauffassung aber eng", schreibt die NZZ und rechnet vor diesem Hintergrund nicht damit, dass die Aufforderung von Parmelin Früchte tragen wird. Zwar würden einige Länder die Regeln derzeit ausdehnen, "dadurch wäre der politische Manövrierraum grösser als der rechtliche. Laut dem Staatssekretariat für Wirtschaft eröffnet das neue Gesetz den Schweizer KMU neue Möglichkeiten, die es nun in diesen Zeiten zu nutzen gilt", so die Zeitung weiter.



Redaktion finanzen.ch