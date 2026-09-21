Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 -1.2%  SPI 19’515 -0.9%  Dow 51’683 -0.2%  DAX 25’304 -1.6%  Euro 0.9444 0.0%  EStoxx50 6’236 -1.4%  Gold 4’348 -0.7%  Bitcoin 67’312 0.8%  Dollar 0.8230 0.1%  Öl 101.8 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Euro/Franken und Euro/Dollar zum Wochenstart wenig bewegt - Das steckt hinter dem Seitwärtstrend
Societe Generale-Aktie: Milliarden für Dividenden und Rückkäufe
VW-Aktie gibt ab: Konzern senkt Gewinnprognose deutlich - Porsche ebenso betroffen
Curatis-Aktie: Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 51 Prozent - Ziele stehen
Wisekey-Aktie im Fokus: Neues Halbleiterzentrum im Kanton Jura geplant
Suche...
ETF Sparplan
PBoC 21.09.2026 07:25:40

Notenbank-Entscheidung in China: Leitzinsen bleiben unverändert

Notenbank-Entscheidung in China: Leitzinsen bleiben unverändert

Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet.

Die People's Bank of China beliess den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Massstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite. Die Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) fiel, obwohl wichtige Indikatoren in den vergangenen Monaten auf eine schwächelnde Binnennachfrage in China hinwiesen, einschliesslich des Konsums und der Investitionen. Da robuste Exporte das Wirtschaftswachstum aber absichern, rechnen Ökonomen in naher Zukunft nicht mit unmittelbaren Konjunkturmassnahmen.

DJG/DJN/cbr/mgo

DOW JONES

Weitere Links:

BoJ erhöht Leitzins: Kommt jetzt die Wende für globale Aktien?
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
US-Notenbank hebt Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte an

Bildquelle: iStockphoto

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Deutsche Bank-Aktie: Dieser neue Krypto-Service verändert das Geschäft in Europa
NVIDIA-Aktie: Die 5-Millionen-Dollar-Wette, die den Chipkonzern rettete
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Roche-Aktie tiefer: Eröffnung von neuem US-Forschungszentrum - EU-Empfehlung für Ocrevus bei Kindern erhalten
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen
Wall Street To Continue In Positive Territory At Open

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.