|PBoC
|
21.09.2026 07:25:40
Notenbank-Entscheidung in China: Leitzinsen bleiben unverändert
Chinas Zentralbank hat ihre Referenzzinssätze weiterhin nicht angetastet.
Die People's Bank of China beliess den einjährigen Referenzzins (LPR - Loan Prime Rate) bei 3,00 Prozent. Auch der fünfjährige Satz verharrt bei 3,50 Prozent. Dieser Wert dient Banken vor allem als Massstab für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite. Die Entscheidung der People's Bank of China (PBoC) fiel, obwohl wichtige Indikatoren in den vergangenen Monaten auf eine schwächelnde Binnennachfrage in China hinwiesen, einschliesslich des Konsums und der Investitionen. Da robuste Exporte das Wirtschaftswachstum aber absichern, rechnen Ökonomen in naher Zukunft nicht mit unmittelbaren Konjunkturmassnahmen.
DJG/DJN/cbr/mgo
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: iStockphoto
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls leicht nach oben gehen. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.