Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’813 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’292 0.3%  Bitcoin 69’549 -0.5%  Dollar 0.8282 0.1%  Öl 103.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI statt Krypto: Lohnt der grosse Umbau der Bitcoin-Miner?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Paukenschlag im Chemiesektor? BASF will Evonik Berichten zufolge übernehmen - Aktien uneins
Suche...
Plus500 Depot
Zwischenbericht 25.09.2026 16:03:00

Neue Vorwürfe gegen SIGNA-Investor René Benko

Neue Vorwürfe gegen SIGNA-Investor René Benko

Gegen den österreichischen Investor und SIGNA-Gründer René Benko gibt laut den Ermittlungen des Amts für Betrugsbekämpfung neue Vorwürfe.

In einem Zwischenbericht an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) äussern die Finanzermittler den Verdacht, dass Benko die österreichische Familie Benko Privatstiftung und die liechtensteinische Ingbe Stiftung de facto alleine beherrscht hat, schreibt die Tageszeitung "Kurier" am Freitag. Benkos Anwalt Norbert Wess widerspricht.

Benko soll "die Stiftungsorgane nach Belieben dominiert und über Jahre faktische Weisungsrechte ausgeübt" haben, zitiert die Zeitung aus dem Bericht. Benko habe einen "äusserst autoritären Tonfall" gegenüber den liechtensteinischen Stiftungsräten gehabt, die rund um die Schwierigkeiten 2023 "auf Zuruf" Benkos und ohne Hinterfragung tätig geworden seien. Bei den Vorständen der Familie Benko Privatstiftung soll es wirtschaftliche Abhängigkeiten gegeben haben.

Die Finanzermittler verwiesen zudem auf das Fürstliche Landgericht in Vaduz, das festgestellt habe, dass die Ingbe Stiftung für Benko wie ein "Bankkonto" gewesen sei, "das vor seinen Gläubigern sicher war und auf welches er durch seine Mutter jederzeit Zugriff erhielt". Formal sei Benkos Mutter Ingeborg Benko Hauptstifterin und Begünstigte der Ingbe Stiftung.

Verdacht auf Scheinkonstrukt

Da Benko also mutmasslich der alleinige Machthaber der Stiftungen gewesen sei, ergebe sich laut dem Bericht der Ermittler über den Verdacht einer steuerlich transparenten Stiftung hinaus somit der Verdacht, dass ein Scheinkonstrukt vorliege, hiess es weiter. Bei einer transparenten Stiftung wird das Vermögen dem Stifter bzw. dem Begünstigten zugerechnet. Ist sie intransparent, gilt die Stiftung als eigener Steuerträger, über den die Stifter aber kein Weisungsrecht haben.

"René Benko ist für steuerliche Zwecke als der unmittelbare Eigentümer dieser Vermögenswerte zu behandeln, weil er faktisch als solcher auftrat, weshalb sämtliche Substanzwerte sowie die Einkünfte direkt und ausschliesslich seinem Privatvermögen zuzurechnen und zu besteuern sind", zitiert der "Kurier" die Ermittler. Bei Abgabenbetrug (durch ein Scheinkonstrukt) mit einem 500'000 Euro übersteigenden Betrag drohen laut der Zeitung Strafen von bis zu zehn Jahren Haft.

Benko-Anwalt weist Anschuldigungen zurück

Benkos Anwalt Norbert Wess wies die Anschuldigungen zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung. "Das ist eine reine Mutmassung. Dass ein Stifter mit umfassenden Vorschlägen an die Stiftungsvorstände herantritt, ist gängige Praxis", zitiert die Zeitung Wess. "Es kann niemals eine Scheinkonstruktion begründen, solange die Stiftungsvorstände den jeweiligen Vorschlag oder das jeweilige Geschäft nochmals eigenständig prüfen und für sich als sinnvoll erachten."

Die SIGNA-Gruppe war auch Mitbesitzerin der Schweizer Warenhausgruppe Globus, deren operatives Geschäft mittlerweile an die Partnerin, die thailändische Central Group verkauft wurde. Zu den grössten Kreditgebern der SIGNA-Gruppe gehörte die Zürcher Julius Bär-Gruppe, die Anfang 2024 den gesamten Kreditbetrag in Höhe von 606 Millionen Franken abschreiben musste.

Wien (awp/sda/apa)

Weitere Links:

Julius Bär plant Lockerung des Kundenverbots nach Benko-Aufarbeitung
FBI schlägt Alarm: Krypto-Betrug sorgt für Milliardenverluste bei Anlegern in den USA

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
UBS-Aktie springt an: Vergleich im Greensill-Streit mit IAG erzielt
Morning Briefing - International
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 39/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 39/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.