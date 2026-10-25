|Bonität im Blick
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25.10.2026 15:12:00
Moody's belässt Frankreichs Kreditrating unverändert
Frankreich steht angesichts steigender Staatsschulden und politischer Spannungen vor grossen finanzpolitischen Herausforderungen. Eine Ratingagentur hat ihre Einschätzung zur Kreditwürdigkeit des Landes nun bekräftigt, sieht aber weiterhin Risiken.
Der Ausblick bleibe aber negativ. Ausschlaggebend hierfür sei die politische Instabilität, welche die Bemühungen zur Bewältigung des fiskalischen Drucks erschweren könnte.
"Eine erhebliche und anhaltende fiskalische Anstrengung wird auch über die Präsidentschaftswahlen im April und Mai 2027 hinaus erforderlich sein, um Frankreichs öffentliche Finanzen auf ein solideres Fundament zu stellen und eine Schuldenlast zu stabilisieren, die im Jahr 2027 120 Prozent des BIP überschreiten wird", teilte Moody's am Freitag mit.
DOW JONES
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