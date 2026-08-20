Mit der Pensionierung älterer Arbeitskräfte sinken die Arbeitskosten

Seit Ende 2025 ist die Beschäftigungsquote gesunken, während die Arbeitslosenquote zurückgegangen ist. Ein solches Phänomen ist in der modernen Geschichte beispiellos: Seit 1949 stieg bei jedem vergleichbaren Rückgang der Beschäftigungsquote die Arbeitslosenquote - in der Regel sogar stärker als die Beschäftigungsquote sank (laut dem US-amerikanischen Census Bureau und dem Bureau of Labor Statistics - BLS).

Der aktuelle Zyklus verläuft jedoch anders, was vor allem auf einen ungewöhnlich raschen Rückgang des Arbeitskräfteangebots zurückzuführen ist. Verschiedene strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt tragen wahrscheinlich dazu bei, darunter eine höhere Zahl von Pensionierungen und potenziell besser verdienende Arbeitnehmende. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Gesamtnachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten ist. Diese strukturbedingten Faktoren könnten ihrerseits die Arbeitskosten begrenzen.

Widersprüchliche Signale vom US-Arbeitsmarkt erschweren der Federal Reserve die Umsetzung ihres doppelten Mandats (maximale Beschäftigung und Preisstabilität). Jedoch dürfte feststehen, dass der Arbeitsmarkt keine Quelle für Inflationsdruck ist. Zu den Nettoeffekten der strukturellen Einflüsse auf den Arbeitsmarkt zählen eine moderate Lohninflation und niedrigere Lohnstückkosten. Dies dürfte der Fed helfen, bei Bedarf angemessen auf den allgemeinen Inflationsdruck zu reagieren.

Verwirrende Signale vom Arbeitsmarkt

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit scheint weniger eine festigende Nachfrage nach Arbeitskräften zu reflektieren als vielmehr mit einem Rückgang des Arbeitskräfteangebots zusammenzuhängen. Seit Dezember 2025 ist die Erwerbsquote laut BLS um einen ganzen Prozentpunkt auf den niedrigsten Stand seit 1976 (ausgenommen der COVID-Pandemie) gesunken.

Um das Ausmass dieses Rückgangs der Erwerbsquote zu veranschaulichen, betrachten wir einmal, wie hoch die Arbeitslosenquote in einem hypothetischen Szenario wäre, in dem die Zahl der Erwerbspersonen im Verhältnis zur Bevölkerung gewachsen wäre - das heisst unter der Annahme, dass die Erwerbsquote unverändert geblieben wäre. In diesem Szenario hätte die Arbeitslosenquote im Juli 2026 bei etwa 5,6% gelegen, 1,5 Prozentpunkte über dem aktuellen Wert und auf dem höchsten Stand seit 2021.

Zwar führen langsam wirkende demografische Faktoren - darunter die alternde Bevölkerung - tendenziell zu einer geringeren Erwerbsbeteiligung, doch sind Rückgänge dieser Grössenordnung in so kurzer Zeit ausserhalb von Rezessionen äusserst ungewöhnlich - in denen konjunkturbedingt schwache Arbeitsmarktbedingungen die Menschen vom Arbeitsmarkt fernhalten.

Was ist also diesmal anders? Der schnellere Rückgang des Arbeitskräfteangebots spiegelt unter anderem statistische Korrekturen des BLS wider. So führte die Aktualisierung im Januar, bei der die neuesten Bevölkerungsdaten berücksichtigt wurden, zu einem höheren Anteil älterer US-Bürger. Aufgrund höherer Ruhestandsquoten weisen diese mit zunehmendem Alter tendenziell niedrigere Erwerbsquoten auf als Menschen im besten Erwerbsalter. Diese Verschiebung in der Zusammensetzung erklärt knapp 40% des Rückgangs der Erwerbsquote in diesem Jahr. Der Grossteil des Rückgangs ist somit auf andere Faktoren innerhalb der altersbezogenen Kategorien zurückzuführen.

Strukturelle Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt

Eine hohe Zahl von Pensionierungen scheint ein wichtiger Faktor zu sein. Seit Anfang der 1990er Jahre trugen die steigende Lebenserwartung, Änderungen der Sozialversicherungsvorschriften, die Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit schufen, sowie der Übergang von leistungs- zu beitragsorientierten Altersvorsorgeplänen dazu bei, dass die Beschäftigungsquote älterer US-Bürger stieg.

In jüngerer Zeit hat sich dieser Trend jedoch abgeschwächt und sogar umgekehrt. Erhebliche Vermögenszuwächse, die durch den Anstieg der Immobilienpreise, Aktienkurse und anderer Vermögenswerte nach der Pandemie entstanden sind, könnten es einigen Haushalten ermöglicht haben, früher als geplant in den Ruhestand zu treten. Die Stagnation der Lebenserwartung nach der Pandemie, die Rückkehr ins Büro und technologisch bedingte Umschichtungen von Arbeitskräften könnten ebenfalls zu niedrigeren Erwerbsquoten bei älteren US-Bürgern beitragen.

Dies ist jedoch nicht die einzige Erklärung, denn auch bei jüngeren Arbeitskräften und denen im besten Erwerbsalter ist die Erwerbsbeteiligung gesunken. Nach Bereinigung der Bevölkerungsdaten machen diese Gruppen fast ein Drittel des gesamten Rückgangs der Erwerbsbeteiligung seit Jahresbeginn aus - doch die Faktoren, die diese Veränderungen bewirken, sind weniger eindeutig.

Eine mögliche Erklärung ist, dass es für Arbeitslose zunehmend schwieriger wird, eine Stelle zu finden, und sie in einigen Fällen ganz aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Die Job-Finding-Rate, definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der keine Arbeit hat (unabhängig davon, ob er zuvor auf Arbeitssuche war oder nicht), im folgenden Monat eine Beschäftigung findet, ist laut BLS kürzlich auf 5% gesunken. Zum Vergleich: Unmittelbar nach der Corona-Pandemie lag sie bei 6-7%, in den 1990er- und 2000er-Jahren bei 7-8%. Solche Rückgänge sind in Zeiten einer ausgeprägten Konjunkturphase ungewöhnlich, da diese normalerweise marginale Arbeitskräfte ins Erwerbsleben zurückholen, statt sie daraus zu verdrängen. Besonders auffällig ist, dass sich die Verschlechterung der Job-Finding-Rate vor allem auf Arbeitnehmende im besten Erwerbsalter und mit Hochschulabschluss konzentriert, also auf Gruppen, die in der Vergangenheit relativ wenig von einem schwachen Arbeitsmarkt betroffen waren.

Mehrere konjunkturelle und strukturelle Faktoren könnten dazu beitragen, darunter ein Rückgang der Neueinstellungen, durch Zuwanderung bedingte Veränderungen im Arbeitskräfteangebot, politische Unsicherheit sowie die ersten Auswirkungen von Technologien, die Arbeitsplätze verdrängen - darunter auch KI. Eine durch KI bedingte Umverteilung auf dem Arbeitsmarkt erscheint besonders plausibel, da der Rückgang der Hiring- und Job-Finding-Rate vor allem jüngere und höher qualifizierte Arbeitnehmende betrifft - also genau jene Gruppe, die von der frühen Einführung von KI-Technologien am stärksten betroffen ist.

Makroökonomische und politische Auswirkungen

Was die Inflation betrifft, deuten die Indikatoren weiterhin insgesamt darauf hin, dass der Arbeitsmarkt kein wesentlicher Faktor für den Inflationsdruck ist. Trotz des schwierigen Angebots- und Nachfrageszenarios auf den Arbeitsmärkten haben sich die Lohninflation und die Inflation der Lohnstückkosten im Jahr 2026 weiter abgeschwächt. Ein Grund dafür ist, dass viele hochbezahlte ältere Arbeitnehmende den Arbeitsmarkt verlassen und ihre Stellen grösstenteils nicht neu besetzt werden, was zu einer gedämpfteren Entwicklung der Lohnkosten beiträgt.

Darüber hinaus deutet die Kombination aus sinkenden Erwerbsquoten für Arbeitnehmende im besten Erwerbsalter und einer nachlassenden Lohninflation darauf hin, dass eine verhaltene Arbeitsnachfrage zum Rückgang des Arbeitskräfteangebots beiträgt und nicht umgekehrt.

Für politische Entscheidungsträger könnte das verwirrende Zusammenspiel der Arbeitsmarktsignale ein Argument dafür sein, sich bei der Beurteilung des Arbeitsmarktes nicht zu sehr auf einen einzelnen Indikator zu verlassen.

So könnten beispielsweise Taylor-Regeln, welche die Arbeitslosenquote als Zeichen für eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt verwenden, den Grad der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt überschätzen. Solche Regeln legen derzeit nahe, dass die Geldpolitik wesentlich akkommodierender ist, als sie sein sollte.

Wie das «Taylor Rule Utility»-Tool der Federal Reserve Bank of Atlanta jedoch zeigt, ergibt sich ein ganz anderes Bild, wenn man statt der Arbeitslosenquote die Beschäftigungs-/Bevölkerungslücke heranzieht. Tatsächlich schreibt eine auf der Beschäftigungsquote basierende Taylor-Regel Leitzinsen vor, die 100 Basispunkte unter denen ähnlicher Regeln liegen, welche die Arbeitslosenquote berücksichtigen.

Insgesamt deuten verschiedene Faktoren zwar auf kurzfristige Aufwärtsrisiken für die Inflation hin, doch scheint der aktuelle Leitzins der Fed angemessen kalibriert zu sein, um darauf zu reagieren - insbesondere, da die Arbeitskosten offenbar kein wesentlicher Faktor für den Inflationsdruck darstellen.

von Tiffany Wilding, Economist von PIMCO