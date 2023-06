Ministerium: Brüssel genehmigt 31 Mikroelektronikprojekte

Von Andreas Kissler

BERLIN (Dow Jones)--Um die europäische Halbleiterindustrie und so auch die Widerstandsfähigkeit des Standorts Europa insgesamt zu stärken, hat die EU-Kommission laut Bundeswirtschaftsministerium das IPCEI (Important Project of Common European Interest) Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien genehmigt und damit den Weg für die Förderung von rund 100 europäischen Projekten geebnet. Damit könne das Ministerium konkret 31 Projekte aus elf Bundesländern mit mehreren Milliarden Euro fördern.

Insgesamt investierten deutsche Unternehmen mehr als 10 Milliarden Euro, unter anderem für innovative Produktionsanlagen, Fertigungsstätten und die Entwicklung von Halbleiterchips. Dabei sollten sie mit insgesamt rund 4 Milliarden Euro gefördert werden, wovon 70 Prozent durch den Bund und 30 Prozent durch die Länder bereitgestellt würden.

"Die 31 Mikroelektronik-Projekte aus elf Bundesländern stärken den Mikroelektronik-Standort Deutschland in der Breite und sind ein wichtiger industriepolitischer Meilenstein", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Mit der Entscheidung könne man "die Widerstandsfähigkeit in ganz Europa in diesem wichtigen Feld erhöhen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichern". Die beteiligten Mitgliedstaaten hätten nun grünes Licht und könnten mit den Unternehmen zügig in die Umsetzung gehen. "Wir stärken damit die deutsche Halbleiterbranche entlang der gesamten Wertschöpfungskette und sorgen für Innovationen in diesem wichtigen Bereich", betonte Habeck. "Das ist entscheidend in einem harten globalen Wettbewerb."

Unter den teilnehmenden deutschen Unternehmen finden sich den Angaben zufolge Branchengrössen, kleine und mittelständische Unternehmen sowie ein Start-up. Ihre Projekte reichen demnach von der Materialherstellung über das Chipdesign und die Produktion von Halbleitern bis hin zur Integration dieser in Komponenten und Systeme. Bereits im Vorfeld der Brüsseler Genehmigung seien bereits 24 Projekte auf eigenes Risiko der Unternehmen gestartet.

