Migros offenbar mit erheblichem Gewinneinbruch

Wie Recherchen der "SonntagsZeitung" (SoZ) ergeben, laufen nur noch die Nebengeschäfte gut. Die verheerenden Zahlen dürften mit ein Grund für den überraschenden Abgang von Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen per Ende April 2023 sein, den er Anfang der Woche ankündigte.

Wie die SoZ schreibt, dürfte die Migros-Gruppe als Ganzes in diesem Jahr voraussichtlich einen höheren Umsatz ausweisen. Die sei aber vor allem den Nebengeschäften wie dem Reiseveranstalter Hotelplan, der Migros-Bank, den Migrol-Tankstellen und den Zahnarztzentren zu verdanken, die gut laufen.

Tieferer Reingewinn erwartet

Der Reingewinn werde allerdings "deutlich sinken", so das Blatt. Dies liege daran, dass Umsätze und Gewinne bei den Supermärkten schrumpfen. So seien die drei Genossenschaften Zürich, Tessin und Wallis zum Teil deutlich in den roten Zahlen. Basel, Waadt, Genf und Neuenburg/Freiburg schrammen laut SoZ knapp daran vorbei - zum Teil allerdings nur dank Nebeneinkünften.

Die Genossenschaft Aare (Bern, Solothurn, Aargau) sei nur dank Verkäufen von Immobilien und Beteiligungen im Plus. Einen deutlichen Gewinn mit ihren Supermärkten schreiben demnach nur noch die Genossenschaften Ostschweiz und Luzern.

"Insgesamt ist der Betriebsgewinn der zehn Genossenschaften in diesem Jahr bis jetzt um gut 40 Prozent gesunken", heisst es in dem Beitrag. "Abzüglich zahlreicher Einmaleffekte beträgt das Minus sogar knapp 60 Prozent." Sollte dieser Trend anhalten, befürchte man beim Migros- Genossenschaftsbund, dass die Migros für das laufende Jahr rote Zahlen im Kerngeschäft mit den Supermärkten vorweisen müsse.

Zumbrunnen-Abgang wohl nicht freiwillig

Vor allem dürfte sich die Lage angesichts der hohen Teuerung im kommenden Jahr eher noch verschärfen. Laut SoZ wollte Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen das Steuer herumreissen und die zehn Regionalgenossenschaften, die dem Einfluss der Zentrale in Zürich weitgehend entzogen sind, dazu bewegen, vermehrt zusammenzuspannen, um Kosten zu sparen - vergeblich.

Wie die "NZZ am Sonntag" schreibt, ging Zumbrunnen oofenbar nicht freiwillig. Vielmehr hätten einflussreiche Kreise aus der Migros-Verwaltung ihn ausgebootet und seinen Abgang forciert. Zumbrunnen habe sich vor allem bei den einflussreichen Chefs der regionalen Genossenschaften Feinde gemacht.

Zürich (awp)