Migros mit Mini-Gewinn

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen geht es am Dienstag nach einer Konsolidierung wieder aufwärts. Der heimische Markt notiert am Dienstag im Plus. Der deutsche Leitindex befindet sich weiter auf Rekordkurs. Die Märkte in Fernost präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneins.