MGB-Delegiertenversammlung wählt Marianne Meyer-Müller zur neuen Präsidentin

Zürich (awp) - Die Delegiertenversammlung des Migros-Genossenschafts-Bunds (MGB) erhält eine neue Präsidentin. So wurde an der Versammlung vom Samstag Marianne Meyer-Müller in das Amt gewählt, wie aus einer Medienmitteilung des MGB hervorgeht. Sie übernimmt am 1. Juli 2020 das Amt von Irmgard Flörchinger, welche die Delegiertenversammlung ad interim präsidierte.

Meyer-Mueller wurde für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt. Sie war den Angaben zufolge bereits während 16 Jahren Mitglied des Genossenschaftsrates der Genossenschaften Migros Aare und Migros Zürich und während 8 Jahren auch Mitglied der Delegiertenversammlung.

Das Amt der Präsidentin der Delegiertenversammlung hatte zuvor Ursula Nord inne, ehe diese im März 2019 zur Migros-Präsidentin gewählt worden war.

an/