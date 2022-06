Mehrere WTO-Mitglieder starten Klima-Koalition

Genf (awp/sda) - Mehrere WTO-Mitgliedstaaten wollen die Bekämpfung der Erderwärmung und die ökologische Nachhaltigkeit ins Zentrum der Handelspolitik stellen. Sie starteten dazu am Montag eine Koalition der Handelsminister. Hinter der Initiative stehen die EU, Ecuador, Kenia und Neuseeland. Die Schweiz begrüsste den Vorstoss.

"Der Handel spielt eine wichtige Rolle" bei der Bekämpfung der Klimaerwärmung, wurde EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis in einer Erklärung zitiert.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) schrieb in einer Reaktion auf Twitter, die Schweiz und Staatssekretärin (Marie-Gabrielle) Ineichen-Fleisch begrüssten die Förderung des Dialogs darüber, wie der Handel an der WTO in Genf ehrgeizigen Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und eine gerechte Transition unterstützen könne.

Die Vertreter der vier Initiatoren kamen am Montag am Rande der Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation (WTO) in Genf mit Repräsentanten weiterer Staaten zusammen. Bei einem Treffen im Juli wollen sie die nächsten Schritte der neuen Koalition formalisieren. Die Koalition soll erstmals Anfang des kommenden Jahres tagen.