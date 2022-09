Mehrere staatliche Akteure machen neu bei Initiative Energie und Klima mit

Genf (awp) - Mehrere staatliche und teilstaatliche Akteure machen bei der Initiative Energie und Klima mit. Der Kanton Genf mit sieben kantonalen Institutionen hat sich der Initiative des Bundes angeschlossen, die im Rahmen der Energiestrategie 2050 und des Pariser Klimaabkommens von 2015 geschaffen worden war.

Dabei wolle der Kanton Genf auf Grundlage des kantonalen Klimaplans und des neuen Energiereglements die Treibhausgasemissionen rasch senken, erklärte der Genfer Regierungsrat Antonio Hodgers am Montag an einer Veranstaltung in der Rhone-Stadt, wie das Bundesamt für Energie (BFE) in einem Communiqué schrieb.

Bereits Mitglieder der Initiative sind 15 staatliche oder teilstaatliche Grossunternehmen wie beispielsweise die Post mit ihren Töchtern Postfinance und Postauto, die Swisscom, die SBB, der Flughafen Zürich oder die Flugsicherung Skyguide.

Neu weitet die Initiative ihr Betätigungsfeld auf klimaverträgliche Finanzflüsse aus, wie es weiter hiess. Die Initiative "Vorbild Energie und Klima" begleitet künftig Schweizer Pensionskassen sowie weitere Finanzmarktakteure auf dem Weg, ihre Finanzflüsse auf das Netto-Null-Ziel auszurichten. Als erste Akteure haben sich dazu die Pensionskasse des Bundes (Publica), die Suva und die Pensionskasse der SBB verpflichtet. Diese verwalteten Ende 2021 ein Anlagevermögen im Wert von insgesamt über 120 Milliarden Franken.

