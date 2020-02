Markit: US-Industrie zeigt im Januar nachlassenden Schwung

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie ist im Januar langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 51,9 von 52,4 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,7 ermittelt worden. Die fallenden Exporte hatten das Produktionswachstum gedämpft und bei den Neueinstellungen zu einem Rückschlag geführt, sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Der Industriesektor werde im ersten Quartal eher als Bremse für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung fungieren.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2020 09:52 ET (14:52 GMT)