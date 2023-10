Lombard Odier ernennt ehemaligen UBS-Mann zum Leiter von Nahost-Geschäft

Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Lombard Odier stellt einen weiteren ehemaligen UBS-Kadermitarbeiter an. Ali Janoudi, der jahrelang in führenden Funktion im Mittelostgeschäft der UBS tätig war, übernimmt nun beim Genfer Institut die Rolle des Leiter für den Bereich "Neue Märkte".

Janoudi werde sein Amt per Anfang April antreten, bestätigte Lombard Odier am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des Finanzportals "Finews". Er soll die Positionierung der Genfer Privatbank im Mittleren Osten stärken. Dabei werde er zum Mitglied des "Private Banking Executive Committee" ernannt und an den geschäftsführenden Teilhaber Frédéric Rochat berichten. Er löst in der Funktion Arnaud Leclercq ab, der künftig für die Betreuung von Schlüsselkunden zuständig sein wird und die Geschäftsentwicklung in der Region weiter unterstützen soll.

Die UBS hatte die Leitung ihres Geschäfts im Mittleren Osten im Rahmen des Zusammenschlusses mit der Credit Suisse im Juli umgebaut. Die Führung wurde dabei an den von der Credit Suisse kommenden Bruno Daher übertragen und nicht an den "UBS-Mann" Janoudi.

Lombard Odier hat in den vergangenen Monaten eine Reihe von Kaderangestellten von UBS und CS eingestellt. Erst Anfang dieser Woche wurde die Anstellung der gerade erst zur UBS-Regionaldirektorin ernannten Sabine Heller als neue Leiterin der Niederlassung Zürich von Lombard Odier bekannt. Auch der frühere Chef des CS-Private Banking in der Schweiz, Serge Fehr, wechselte im August als Leiter des Schweizer Inlandsgeschäfts für Privatkunden zu Lombard Odier.

tp/jb