LGT hat drei neue Standorte in Deutschland

Vaduz (awp) - Die liechtensteinische LGT Bank hat Standorte in Düsseldorf, Köln und Frankfurt am Main eröffnet. Damit ist der Vermögensverwalter mittlerweile in vier Regionen in Deutschland vertreten, um Kunden vor Ort zu beraten.

Es seien erfahrene Private-Banking-Experten engagiert worden, hiess es in einer Mitteilung vom Montag. Das Potenzial für LGT etwa in Frankfurt - als "einer der führenden Finanzplätze in Europa" - sei gross.

Die erste deutsche Niederlassung entstand den Angaben zufolge im Herbst 2022 in Hamburg. Darauf folgten nun Anfang 2024 die weiteren Büros.

In einem nächsten Schritt will die Gesellschaft auch den deutschen Hauptsitz in München ausbauen. In dieser Zweigniederlassung der LGT Bank sind derzeit lediglich Management-Funktionen ohne Kundenberatung angesiedelt. "Zeitnah" wolle man von dort auch Kundengeschäft in der Region aufbauen, sagte ein Sprecher auf Anfrage zur Nachrichtenagentur AWP.

ys/kw