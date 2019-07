Lagarde will in Leipzig Lobrede auf Merkel halten

BERLIN (Dow Jones)--Die IWF-Chefin und designierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde soll die Laudatio anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Leipzig halten. Die Veranstaltung finde am 31. August im Rahmen der Abschlussfeier der HHL Leipzig Graduate School of Management statt, teilte die Hochschule mit. Sie verleiht Merkel den Titel "Dr. rer. oec. h.c." nach eigenen Angaben für ihre Führungsqualitäten und ihre Verdienste um die Management-Wissenschaften.

"Zwei der einflussreichsten Frauen der Welt werden an unserer Zeremonie teilnehmen und ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis eine wichtige Inspirationsquelle für unsere Studenten sein wird", erklärte Hochschuldirektor Stephan Stubner. Neben den 220 Absolventen aus 65 Nationen werden 1.200 Gäste für die Veranstaltung mit Lagarde und Merkel in der Leipziger Gewandhaus-Oper erwartet. Die Hochschule verleiht auch dem US-Ökonom Michael E. Porter von der Harvard Business School, dem Versandhaus-Unternehmer Michael Otto sowie dem früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf die Ehrendoktorwürde.

