Krankenversicherer CSS gewinnt weitere Kunden dazu

Luzern (awp) - Der Krankenversicherer CSS ist im vergangenen Jahr in der Grundversicherung weiter gewachsen, hat aber unter dem Strich deutlich weniger verdient. Vor allem an den Finanzmärkten hat die CSS weniger Geld eingenommen.

Das Unternehmensergebnis des schweizweit grössten Grundversicherers schrumpfte um knapp ein Viertel auf 155 Millionen Franken. Das sei angesichts der Unwägbarkeiten rund um die Corona-Pandemie aber immer noch erfreulich, heisst es im Communiqué vom Mittwoch.

Weniger Geld floss der CSS in erster Linie aus den Finanzanlagen zu. Die Anlagerendite fiel auf 2,4 Prozent zurück nach knapp 9 Prozent im sehr guten Anlagejahr 2019.

Kosten im Griff

Im Versicherungsgeschäft stieg das Ergebnis um 2,4 Prozent auf 175 Millionen Franken. Dabei seien die Verwaltungskosten in der Grundversicherung gemessen an den Einnahmen auf tiefen 4,0 Prozent verharrt. Effizienzsteigerungen und der haushälterische Umgang mit den Prämiengeldern hätten dies ermöglicht, heisst es.

Die Grundversicherung steuerte im Jahr 2020 mit 89 Millionen Franken rund 7 Millionen mehr zum Gruppenergebnis bei als im Vorjahr. Die Überschüsse sollen jeweils im Folgejahr den Kunden zugute kommen, verspricht die CSS. Für das laufende Jahr wurden die Prämien um durchschnittlich 0,9 Prozent gesenkt, während es branchenweit zu einer Erhöhung kam.

Im Zusatzversicherungsgeschäft beläuft sich der Gewinn auf knapp 100 Millionen Franken nach 115 Millionen im Vorjahr. Hier lasse die CSS ihre Versicherten im Rahmen einer Gesundheitsinitiative an den Überschüssen teilhaben, heisst es. Zudem werde Geld in Start-up-Firmen investiert, um so beispielsweise die Qualität einer Behandlung zu verbessern oder kostendämpfende Anwendungen einzuführen.

Kundenwachstum hält an

Insgesamt gingen die Prämieneinnahmen gegenüber dem Vorjahr leicht auf 6,52 Milliarden Franken zurück. Dem standen etwas höhere Versicherungsleistungen in Höhe von 5,91 Milliarden Franken gegenüber. Dabei sei das Kostenwachstum, das in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt 2,8 Prozent betrug, während der Pandemie kurzfristig gebremst worden.

Im vergangenen Jahr gewann die CSS weiter Kunden dazu. In der Grundversicherung betrug das Wachstum 63'800, womit die CSS mit nunmehr 1,45 Millionen Versicherten Anfang 2021 die Marktführerschaft zementiert hat. Seit 2012 verzeichnete sie eine Zunahme von über einer Viertelmillion. Gruppenweit zählt der Krankenversicherer über 1,6 Millionen Kunden.

mk/uh