Konsequenzen aus Krieg gegen die Ukraine: Breitling stoppt Lieferungen nach Russland

Der Grenchner Uhrenhersteller Breitling liefert keine neue Waren mehr nach Russland. "Wir überprüfen auch unsere künftige Geschäftstätigkeit in Russland", sagte der Chef des Unternehmens, Georges Kern, gegenüber der "Sonntagszeitung".

Breitling ist in dem Land laut dem Bericht mit 45 Niederlassungen vertreten. Darunter befinden sich zwei Boutiquen in Moskau und eine in der Metropole St. Petersburg.

Ausserdem seien die Verkaufspunkte in der Ukraine, die allesamt von Handelspartnern betrieben würden, zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit geschlossen, führte Kern weiter aus.

Die Uhrenexporte aus der Schweiz nach Russland erreichten 2021 einen Wert von 260 Millionen Franken, was gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 ein Wachstum von 30 Prozent bedeutet. Das Land gehört somit zu den 20 wichtigsten Abnehmern der Uhrenindustrie.

Grenchen (awp)