Konjunkturausblick: Strukturelle Kräfte, langfristige Auswirkungen

Bereits in unserem jüngsten Secular Outlook «Bruch und Belastbarkeit» haben wir die fortschreitende Fragmentierung traditioneller Handels-, Sicherheits- und Finanzallianzen beschrieben – ein Thema, das wir erstmals in unserem Langfristausblick 2025 «Die Zeit der Fragmentierung» hervorgehoben haben. Das bedeutet, dass die Geopolitik das Wachstum und die Inflation direkter und unmittelbarer prägt.

Da die Globalisierung auf dem Rückzug ist, haben Regierungen und Unternehmen stärkere Anreize, in den Aufbau widerstandsfähigerer Gesellschaften und Lieferketten zu investieren. Dieser Imperativ fiel mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz zusammen, die eine starke Wechselwirkung zwischen technologischer Innovation und ökonomischer Sicherheit schafft. Schnelle KI-Investitionen, -Entwicklungen und -Anwendungen sind sowohl durch unternehmerische als auch durch nationale Prioritäten motiviert. Das Ergebnis ist ein Investitionszyklus, der mit dem Ausbau von Telekommunikation und Internet in den 1990er-Jahren vergleichbar ist, jedoch noch schneller abläuft (siehe Abbildung 1). Das Paradoxe ist, dass ein wachstumsfördernder Investitionsboom gleichzeitig neue Quellen der Unsicherheit erzeugt angesichts der Befürchtung, dass sich die Fähigkeiten der KI schneller entwickeln könnten als die Governance- und Sicherheitsregeln in diesem Bereich.

Technologieinvestitionen und geopolitische Risiken

Abbildung 1: Kapitalinvestitionen in den USA im Zusammenhang mit Technologie

Das Liniendiagramm zeigt Technologie- und KI-bezogene Investitionen sowie den langfristigen Trend von 1995 bis zum 30. Juni 2026. Die Investitionen folgten im Grossteil des Zeitraums im Allgemeinen dem Trend, stiegen während des Technologiebooms der späten 1990er-Jahre über den Trend, fielen Anfang der 2000er-Jahre unter den Trend und stiegen nach 2023 stark an. Bis Juni 2026 lagen die Investitionen deutlich über dem Trend.

Quelle: U.S. Bureau of Economic Analysis, Daten zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung bis zum 30. Juni 2026. SAAR = saisonal bereinigte Jahresrate.

Die Energiepreise, die durch den Konflikt im Mittleren Osten stark gestiegen sind, haben die Gesamtinflation steigen lassen. Das hat seit Beginn des Konflikts zu einer Veränderung der geldpolitischen Erwartungen geführt, wobei die Märkte Zinserhöhungen einpreisen, was die Anleihenrenditen nach oben treibt. Zu den Folgeeffekten gehören höhere US-Hypothekenzinsen und höhere Kosten für den Schuldendienst für Unternehmen und Regierungen, was das Wachstum potenziell hemmen könnte.

Und dennoch ist die Weltwirtschaft widerstandsfähig geblieben, einschliesslich energieimportierender Länder und US-Handelspartner, die mit höheren Zöllen konfrontiert sind. Die grosse Ausnahme ist China, wo ein profunder und anhaltender Abschwung am Immobilienmarkt, eine schwache Inlandsnachfrage und ein Übermass an Produktionskapazitäten die Konjunktur und die Inflation belasten.

Der Anstieg der Energiekosten hatte nur moderate Auswirkungen auf die Kerninflation und das nominale Lohnwachstum. Die Zentralbanken konzentrieren sich weiterhin auf Inflationsrisiken und darauf, die Inflationserwartungen zu verankern. Die zusätzliche geldpolitische Straffung, die in den Industrie- und Schwellenländern erwartet wird, wurde gut kommuniziert und spiegelt sich nun weitgehend in den Marktpreisen wider. Unser Basisszenario ist, dass die Federal Reserve und andere grosse Zentralbanken die aktuell an den Märkten eingepreisten Zinserhöhungen letztlich nicht vollständig umsetzen müssen.

Das Basisszenario: Stabiles Wachstum und nachlassende Inflation

Wir erwarten deshalb in unserem Basisszenario, dass sich das stabile globale Wachstum fortsetzt, während die Inflation mit dem Abklingen des Energiepreisschocks nachlässt. Dieses vergleichsweise günstige Basisszenario beruht teilweise auf der Annahme, dass die Energiepreise im Lauf der Zeit entsprechend den Erwartungen an den Future-Märkten fallen werden. Eine Eskalation oder eine Lösung des Iran-Konflikts könnte die Preise jedoch potenziell erheblich beeinflussen – nach oben wie nach unten. Grundlage unseres Basisszenarios sind drei wirtschaftliche Faktoren:

Der globale KI-Investitionszyklus läuft weiter, ohne eine konjunkturelle Überhitzung zu verursachen. Die KI-bezogene Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot. Die grössten Hyperscaler sind dazu übergegangen, den Ausbau ihrer Infrastruktur nicht mehr aus dem operativen Cashflow und der Bilanzkapazität zu finanzieren, sondern verstärkt auf die Emission von Schuldtiteln sowie auf ausserbilanziellen Verpflichtungen zu setzen. Die Investitionen in KI-Infrastruktur beschleunigen sich weltweit, obschon die USA und China weiterhin führend sind.

Die Haushalte und China absorbieren weiterhin die globalen Auswirkungen höherer Energiepreise. Solide Bilanzen der Haushalte haben es den Verbrauchern ermöglicht, ihre Ausgaben aufrechtzuerhalten, indem sie ihre Sparquoten zurückgefahren haben. China hat die gestiegenen Produktionskosten durch geringere Margen, den Abbau von Lagerbeständen und eine Verlagerung der Binnennachfrage hin zu erneuerbaren Energiequellen aufgefangen. Dadurch blieb die Weitergabe der Kostensteigerungen an die globalen Güterpreise begrenzt.

Ein Schritt-für-Schritt-Ansatz in der Zentralbankpolitik und die KI-bezogene Risikobereitschaft helfen, die Finanzierungsbedingungen relativ stabil zu halten. Das Lohnwachstum und der Druck auf die Lohnstückkosten nehmen ab, die langfristigen Inflationserwartungen bleiben gut verankert, und ein Grossteil des aktuellen Inflationsdrucks spiegelt Energie- und andere nicht arbeitsbezogene Kosten wider. Wir erwarten, dass die Fed unter ihrem Präsidenten Kevin Warsh den breiten geldpolitischen Rahmen und das Inflationsziel von zwei Prozent beibehält, obwohl Änderungen in der Kommunikationsstrategie der Fed zu Volatilität bei den kurzfristigen Zinsen führen könnten.

Unterhalb dieser Faktoren verändert die KI die Zusammensetzung von Wachstum und Inflation. Investitionen erhöhen die Preise einiger dafür benötigter Vorprodukte, während die Erwartungen an ein KI-gesteuertes Produktivitätswachstum die Aktienkurse stützen und Vermögenseffekte erzeugen.

KI könnte bereits jetzt zu strukturellen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt beitragen (mehr dazu finden Sie in unseren Makro Signposts vom 19. August 2026 mit dem Titel «Counterintuitive Labor Market Shifts Constrain Measured U.S. Wage Gains»). Die Einstellungen sind in einigen höher bezahlten, technologienahen Berufen unverhältnismässig stark zurückgegangen, während der Lohndruck nachgelassen hat. Wenn sich diese Trends vertiefen und ausweiten, könnte KI gleichzeitig die Produktivität steigern und die Inflation der Arbeitskosten eindämmen – mit ausgleichenden Auswirkungen auf die breitere Inflation.

Ein stabiles Basisszenario, jedoch mit erhöhten Risiken in den Randbereichen

Wenn unser Basisszenario von der Widerstandsfähigkeit der oben genannten drei Faktoren abhängt, bestehen die Hauptrisiken darin, dass einer oder mehrere dieser Faktoren wegbrechen könnten. Da KI-Investitionen, Haushaltsvermögen und Finanzierungsbedingungen zunehmend miteinander verknüpft sind, könnte ein Versagen eines einzigen Faktors zusätzlichen Druck auf die beiden anderen ausüben. Aufgrund dieser wesentlichen Risiken sehen wir ein breites Spektrum möglicher Ergebnisse auf beiden Seiten des Basisszenarios.

Risiko 1: KI-Investitionen, Hauptmotor des Wirtschaftswachstums, verlangsamen sich oder sind rückläufig

Ein massiver Einbruch der KI-Investitionen erscheint unserer Ansicht nach über den Horizont von sechs bis zwölf Monaten unwahrscheinlich. Der Ausbau von Rechenzentren, Stromerzeugung und Kommunikationsinfrastruktur befindet sich noch in einem frühen Stadium, während die Investitionen in Chips, Computer und verwandtes Equipment weiterhin robust sind.

Die KI-Investitionen müssen jedoch nicht schrumpfen, um ihren stimulierenden Effekt auf das Wirtschaftswachstum zu verlieren. Wenn das Investitionswachstum nachlässt, wird auch dessen Beitrag zum BIP-Wachstum zurückgehen. Sicherheitsbedenken bei KI, Sicherheitslücken, politischer Widerstand (insbesondere vor den US-Zwischenwahlen) und Infrastrukturengpässe könnten die Investitionen genauso verlangsamen wie ungünstigere Finanzierungsbedingungen. Die konjunkturelle Widerstandsfähigkeit würde dann stärker davon abhängen, dass KI-getriebene Produktivitätsgewinne schnell genug eintreten, um den schwindenden Investitionsimpuls zu ersetzen.

Über einen mehrjährigen Prognosezeitraum bleibt ein KI-Crash ein erhebliches Risiko, auch wenn der Zeitpunkt äusserst ungewiss ist. Die Einführung von KI-Applikationen könnte auch dann weitergehen, wenn Monetarisierung und Nutzung im Vergleich zu den ursprünglichen Annahmen und Erwartungen enttäuschen. Eine Neubewertung von KI-bezogenen Aktien könnte einen bedeutenden negativen Vermögenseffekt erzeugen – selbst dann, wenn qualitativ hochwertige KI-Kredite vergleichsweise abgeschirmt bleiben. Sowohl die US-Haushalte als auch ausländische Privatanleger sind inzwischen erheblich in US-Aktien investiert.

Risiko 2: Der Schock bei der Energieversorgung verschärft sich, und die Energiepreise übertreffen die Markterwartungen

Die Spannungen im Mittleren Osten stören die Öllieferungen und lassen die Vorräte schrumpfen, obwohl Berichte des US-Energieministeriums darauf hinweisen, dass die Transporte durch die Strasse von Hormus in den vergangenen Wochen zugenommen haben. El Niño könnte zusätzliche Inflationsrisiken schaffen, wenn sich Lebensmittel und Dünger verteuern und Transportwege nicht nutzbar sind. Ein schwerwiegenderer oder anhaltender Energieschock – zusätzlich zum erhöhten Risiko einer politischen Reaktion der Zentralbank – könnte eine grössere reale Belastung für Haushaltseinkommen und Unternehmen darstellen und gleichzeitig Chinas Fähigkeit testen, weiterhin höhere Herstellungskosten zu tragen.

Risiko 3: Die Finanzierungsbedingungen verschärfen sich abrupt

Sich summierende Angebotsschocks treiben gleichzeitig die Inflation an und lassen die Nachfrage schrumpfen. Dies könnte zu ungünstigeren globalen Finanzierungsbedingungen beitragen – das heisst höheren Zinssätzen, strengeren Kreditstandards, grösseren Kredit-Spreads und anderen Faktoren, die das Wachstum auf breiter Basis hemmen.

Eine restriktivere Geldpolitik der Zentralbanken ist ein möglicher Auslöser hierfür. Nach mehreren Jahren einer über dem Zielwert liegenden Inflation und von Angebotsschocks könnten die Zentralbanken dem Risiko, dass sich ein weiterer vorübergehender Schock in den Inflationserwartungen verfestigt, grössere Bedeutung beimessen. In diesem Szenario würden die Entscheidungsträger eine stärkere geldpolitische Straffung vornehmen, als die Märkte derzeit einpreisen.

Die Finanzierungsbedingungen könnten sich jedoch auch aus anderen Gründen verschärfen. Investoren könnten eine höhere Vergütung für eine breite Palette von Assets verlangen, da die Unsicherheit steigt, und zwar insbesondere dann, wenn das Vertrauen in den KI-Investitionszyklus nachlässt und die Energiepreise hoch bleiben. Höhere Zinssätze könnten Verwundbarkeiten aufdecken und das Risiko von «Unfällen» an den Finanzmärkten erhöhen.

Die Haushaltsdefizite bleiben eine Herausforderung

Höhere Energiepreise, die die globalen Renditen nach oben getrieben haben, erhöhen auch die Kreditkosten der Regierungen – und das zu einer Zeit, in der die staatlichen Schuldenquoten in den meisten Volkswirtschaften nahezu auf Rekordhochs liegen und der fiskalische Spielraum begrenzt ist. Und dennoch: Unserer Ansicht nach bleiben die Staatsschulden in den meisten Industrieländern trotz des weltweiten Anstiegs der Renditen weiterhin beherrschbar. Das Vereinigte Königreich, Italien und Japan bleiben verwundbar – vor allem Japan, wo infolge politischer Massnahmen zuletzt das staatliche Defizit gestiegen ist. Dennoch erscheint die Entwicklung der Verschuldung in diesen drei Ländern unter den aktuellen Haushaltsplänen tragfähig zu sein.

Zwei Länder stechen durch eine anspruchsvollere Verschuldungsentwicklung hervor: die USA und Frankreich. Während ein langwieriger US-Iran-Konflikt zusätzliche Ausgaben über unseren Prognosezeitraum hinweg erfordern könnte, behält die USA wichtige Trümpfe in der Hand. Sie geben die globale Reservewährung aus. Die USA erhaben ausserdem weniger Steuren als die meisten anderen entwickelten Volkswirtschaften und haben daher eine potenzielle Einnahmequelle, falls der politische Wille entsteht, diese zu nutzen. Die fiskalische Situation erscheint zudem auf Basis des Verhältnisses von Schulden zu Vermögen deutlich robuster, als dies die etablierten Schulden-Einkommens-Kennzahlen vermuten lassen.

Frankreich könnte indes weniger Spielraum haben. Im Gegensatz zu den USA lässt die ohnehin schon hohe Steuerlast weniger Spielraum für Einnahmen. Die Fiskalpolitik muss letztlich straffer werden, um den Schuldenpfad zu stabilisieren. Aber eine kurzfristige Lösung erscheint angesichts der Unsicherheit bei der Präsidentschaftswahl und des begrenzten Willens für diffizile Reformen schwierig.

Wir erwarten, dass fiskalische Sorgen weiterhin die episodische Volatilität an den globalen Märkten antreiben werden. Allerdings erhalten Anleger höhere Renditen für Staatsanleihen als vor einem Jahr, um diese Risiken auszugleichen. Sollten die Regierungen zudem notwendige fiskalische Reformen anpacken – die geplante Straffung des Staatshaushalts in Grossbritannien ist ein gutes Beispiel –, könnten die Renditen wieder sinken.

Von Tiffany Wilding, Economist, und Andrew Balls, CIO Global Fixed Income, PIMCO