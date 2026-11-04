|Wirtschaft im Euroraum
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04.11.2026 10:06:42
Konjunktur in der Eurozone verliert im Oktober an Schwung
Das Wachstum der Eurozone-Wirtschaft hat sich im Oktober verlangsamt.
Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 51,9 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.
Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 51,4 Punkte von 53,0 im Vormonat. Der erste Datenausweis hatte einen Rückgang auf 51,7 ergeben, dessen Bestätigung Ökonomen erwartet hatten.
Dow Jones Newswires
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