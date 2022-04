Kampf gegen Anlegertäuschung: Finma führt Vor-Ort-Kontrollen zur Nachhaltigkeit bei Vermögensverwaltern durch

Die Behörde führte im vergangenen Jahr zehn Vor-Ort-Kontrollen zum Thema Nachhaltigkeit bei Verwaltern von Kollektivvermögen durch.

Die Finma überprüfte mittels Stichprobenkontrollen bei zahlreichen Fonds, ob Täuschungsfälle vorliegen, wie die Finanzmarktaufsicht in ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht 2021 schrieb. "Insgesamt bleibt der Handlungsspielraum der Finma zur effizienten Greenwashing-Prävention und Bekämpfung jedoch limitiert. Es fehlen beispielsweise spezifische nachhaltigkeitsbezogene Transparenzpflichten sowie wirksame aufsichtsrechtliche Grundlagen für ein Vorgehen" am Verkaufspunkt, so die Behörde.

Regulatorische Massnahmen könnten der Finma zusätzliche Instrumente geben, um die Bekämpfung von Greenwashing noch breiter und effektiver zu gestalten, hiess es weiter.

Vage bis irreführende Versprechungen

Angesichts der rasant gestiegenen Nachfrage und des Angebots an nachhaltigen Finanzprodukten und -dienstleistungen werde die Gefahr grösser, dass Kunden und Anleger über deren nachhaltige Eigenschaften getäuscht würden. Abklärungen der Finma im vergangenen Jahr zeigten, dass Greenwashing-Praktiken im Vertrieb von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen zu beobachten seien und dass Anbieter bezüglich ihrer Produkte oftmals vage bis irreführende Versprechungen machen würden, hiess es weiter.

Deshalb habe die Finma verschiedene Massnahmen gegen das Greenwashing ergriffen. So wurde letzten November eine Aufsichtsmitteilung veröffentlicht, in der die Finma unter anderem ihre Aufsichtsschwerpunkte und ihre Erwartungen im Zusammenhang mit Produkten mit Nachhaltigkeitsbezug erläuterte.

Überdies konkretisierte die Finma im Berichtsjahr, welche Informationen in den Dokumenten von Schweizer Fonds enthalten sein müssen, wenn Fonds als nachhaltig bezeichnet werden. Bei Neugenehmigungs- und Genehmigungsänderungsgesuchen werden bei solchen Produkten zusätzliche Angaben zu den verfolgten Nachhaltigkeitszielen, deren Umsetzung sowie der beabsichtigten Wirkung verlangt. Damit könne die Finma besser beurteilen, ob eine Täuschung vorliege, und entsprechend eingreifen, hiess es weiter.

