JPMorgan-Chef Jamie Dimon: Krise längst nicht überwunden

"Die derzeitige Krise ist noch nicht vorbei, und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben", schrieb der Bankchef in seinem am Dienstag veröffentlichten jährlichen Brief an die Aktionäre. Trotzdem appellierte Dimon an die US-Politik, nicht mit Regelverschärfungen für Banken zu "überreagieren". Zugleich räumte der einflussreiche Manager ein, dass das derzeitige Regelwerk nicht imstande gewesen sei, das Scheitern der jüngst kollabierten US-Geldhäuser Silicon Valley Bank und Signature Bank zu verhindern.

NEW YORK (awp international)