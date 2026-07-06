J. Safra Sarasin übernimmt Saxo Bank vollständig

Safra Sarasin übernimmt demnach den indirekt von Kim Fournais gehaltenen Anteil von 28,69 Prozent an der Saxo Holding.

Die Transaktion erfolgt nach Ausübung einer Kaufoption im Rahmen des bestehenden Aktionärsvertrags, wie das Institut am Montag mitteilte. Nach Abschluss der Transaktion wird J. Safra Sarasin 100 Prozent der Anteile an der Saxo Holding und damit indirekt an der Saxo Bank halten.

Damit werde die langfristige Eigentümerstruktur gestärkt und Kontinuität für Kunden, Partner und Mitarbeitende sichergestellt, heisst es weiter. Kim Fournais bleibt weiterhin Präsident des Verwaltungsrats der Saxo Bank.

Die Saxo Bank soll auch künftig als eigenständige Einheit operieren. Mit der Unterstützung durch die J. Safra Sarasin Gruppe verfüge Saxo Bank über die nötigen Ressourcen, um das Wachstum und die Entwicklung weiter zu beschleunigen und ihre Position im Bereich Online-Investments auszubauen.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der Transaktion bleiben vertraulich.

Safra Sarasin hatte die Übernahme eines Mehrheitsanteils an der dänischen Saxo Bank im Frühjahr 2025 angekündigt und im März 2026 abgeschlossen.

Zürich (awp)