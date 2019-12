Italiens Banken halten 80 Prozent an Kriseninstitut Carige

Mailand (awp/sda/reu) - Nach einer millionenschweren Kapitalerhöhung ist der von italienischen Banken getragene Einlagensicherungsfonds FITD mit 80 Prozent an dem Kriseninstitut Banca Carige beteiligt. Das teilte die Börsenaufsicht Consob am Freitag mit.

FITD hatte den Grossteil der 700 Millionen Euro schweren Kapitalmassnahme gestemmt. Cariges ehemaliger Grossaktionär Malacalza Investimenti habe dabei seinen Anteil auf zwei von zuvor knapp 28 Prozent reduziert.

Die Stahl-Milliardäre beteiligten sich nicht an der Kapitalerhöhung. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte Carige im Januar unter Zwangsverwaltung gestellt. Jahre des Missmanagements und die Konjunkturschwäche am Bank-Sitz in Genua hatten das Institut in Schieflage gebracht.