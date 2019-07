Italien ändert anscheinend Defizitziel auf Druck der EU

FRANKFURT (Dow Jones)--Italien hat sich laut einem Agenturbericht im Streit um seine Haushaltspläne dem Druck der Europäischen Union gebeugt. Die Regierung habe am Montag ihr Defizitziel auf 2,04 Prozent von zuvor 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gekürzt, berichtet Reuters unter Berufung auf Informationen eines Regierungsvertreters. Sie wolle so mögliche Disziplinarschritte der EU verhindern. Italien liegt wegen seiner hohen Verschuldung im Clinch mit der EU-Kommission, die mit Massnahmen wegen Verstosses gegen die europäischen Haushaltsregeln gedroht hat.

Italien ächzt zudem unter einem Schuldenberg in Höhe von mehr als 132 Prozent des BIP und ist damit nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. In Rom regiert seit einem Jahr eine Koalition aus Rechts- und Linkspopulisten, die eine Abkehr vom Sparkurs versprochen hat. Sie will das Wachstum unter anderem mit Steuersenkungen und höheren Sozialausgaben ankurbeln und nimmt dafür höhere Schulden in Kauf.

Im Dezember hatte sich die Regierungskoalition nach langem Gezerre mit der EU auf 2,04 Prozent festlegen lassen, weil diese die ursprünglich von Rom vorgeschlagene 2,4-Prozent-Zielmarke als zu hoch abgelehnt hatte. Im April schraubte die italienische Regierung das Defizitziel jedoch auf 2,4 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2019 14:29 ET (18:29 GMT)