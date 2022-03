ISS Schweiz will mehr Frauen in Führungspositionen

Börse aktuell - Live Ticker

Schwache Vorgaben und fehlende Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine: Der SMI gibt am Dienstag nach. Beim DAX geht es ebenfalls abwärts. Die Börsen in Asien zeigen sich auch am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten, was auf steigende Corona-Fallzahlen und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zurückzuführen war.