Investoren werden im September leicht zuversichtlicher

Zürich (awp) - Die institutionellen Investoren sind im September ganz leicht zuversichtlicher geworden. Das vom Finanzdienstleister State Street ermittelte weltweite Anlegervertrauen, in das auch Schweizer Daten einfliessen, ist gegenüber August auf 109,7 Punkte von 107,8 Zählern angestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Der aktuelle Anstieg des Anlegervertrauens im vergangenen Monat beruhte jedoch hauptsächlich auf einem Anstieg in Asien (+11,0 Punkte auf 112,6). Während der Index in Nordamerika noch leicht anstieg (+0,8 Punkte auf 104,7), ging er in Europa klar zurück (um 6,2 Punkte auf einen Stand von 97,5).

Beim State Street Investor Confidence Index (ICI) drückt ein Wert von 100 eine neutrale Haltung aus. Somit deutet der aktuelle Stand weltweit auf eine etwas gestiegene Risikobereitschaft hin. In Europa ist die Stimmung der institutionellen Investoren hingegen sogar in den negativen Bereich gekippt.

Der Index misst laut den Angaben das Vertrauen und die Risikobereitschaft der Anleger quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren untersucht. Er stützt sich damit - im Gegensatz zu anderen Indizes - nicht auf Umfragen ab.

