|Teuerung
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30.10.2026 14:10:42
Inflationsrate in Deutschland geht im Oktober überraschend deutlich zurück
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Oktober deutlicher als erwartet nachgelassen.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex verringerte sich auf Monatssicht um 0,2 Prozent und stieg um ebenfalls 2,8 (3,3) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von plus 0,1 und 3,0 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug nur noch 2,1 (2,4). Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (3,8) Prozent, darunter Energie um 12,2 (14,9) und Nahrungsmittel um 0,4 (0,4) Prozent. Dienstleistungen kosteten 2,5 (2,7) Prozent mehr als im Oktober 2025.
DOW JONES
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