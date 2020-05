Inflation in Frankreich weiter auf dem Rückzug

PARIS (awp international) - In Frankreich ist die Inflation weiter auf dem Rückzug. Wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte, lagen die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Inflationsrate 0,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich blieben die Verbraucherpreise im Schnitt unverändert. Analysten hatten im Jahresvergleich eine etwas höhere Rate erwartet.

Insee führte den geringen Preisauftrieb zum einen auf rückläufige Energiepreise zurück. Auch industriell gefertigte Waren seien günstiger gewesen. Der Anstieg der Lebensmittelpreise habe sich abgeschwächt. Dienstleistungen und Tabakwaren seien teurer gewesen als ein Jahr zuvor./bgf/la/stk