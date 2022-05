Industrie sieht Wasserstoff als zentralen Baustein in Energiewende

Zürich (awp) - Die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) erachtet Wasserstoff als wichtigen Baustein für die Schweizer Energiewende. "Die Schweiz braucht Co2-neutrale Energieträger, die speicherbar sind", sagte Patrik Meli, Präsident "New Energy Systems" bei Swissmem, am Montag an einem Branchenanlass in Luzern. Wasserstoff könne viel einfacher und kostengünstiger gespeichert werden als Strom - und vor allem auch saisonal unabhängig.

Die Industrie wolle einen Beitrag leisten bei den Herausforderungen mit Blick auf den Klimawandel, sagte Meli weiter. Er verwies im Bereich Wasserstoff auf erste Leuchtturmprojekte. Wichtig sei, dass es die Bereitschaft gebe voranzugehen und nicht nur abzuwarten. Wasserstoff gilt in vielen Bereichen als praktikable Alternative zu fossilen Energieträgern.

Eine wettbewerbsfähige Wasserstoff-Produktion brauche aber günstige neue Energien. Die Schweiz sei daher langfristig ein Wasserstoff-Importeur. Nichtsdestotrotz fordert er von der Politik, mit Rahmenbedingungen rasch für Planungs- und Investitionssicherheit zu sorgen. Die Schweiz habe bisher keine Wasserstoff-Strategie wie andere Länder - zum Beispiel Deutschland und Frankreich - sie hätten.

Gleichzeitig betonte Meli, dass es nicht die eine Lösung gebe, um die Energiewende zu schaffen. Die verschiedenen Lösungen, die es bereits gebe, müssten gemeinsam umgesetzt werden - so etwa auch der Ausbau der Solarenergie.

Der Wirtschaftsverband Swissmem hat 1300 Mitglieder, 85 Prozent davon KMU. Die Unternehmen machten 2021 rund 80 Milliarden Franken Umsatz. Der Exportanteil lag bei 76 Prozent; 57 Prozent gingen in die EU. Melis "New Energy Systems" ist der jüngste Industriesektor des Verbands. Dazu gehören Unternehmen wie Sulzer oder Siemens Energy.

Das Wasserstoff-Forum in Luzern wurde vom Beratungsunternehmen Quade & Zurfluh, das Kommunikationskonzepte im Bereich alternative Energieträger umsetzt, veranstaltet. Der Verband der Brenn- und Treibstoffimporteure, Avenergy Suisse, die frühere Erdöl-Vereinigung, war "Presenting Partner" der Veranstaltung.

ys/tv