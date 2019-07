Immobilienmarkt-Risikoindex steigt im zweiten Quartal weiter

Zürich (awp) - Die Risiken am Schweizer Immobilienmarkt haben im zweiten Quartal zwar weiter zugenommen. Der Schweizer Immobilienmarkt steht aber insgesamt weiterhin auf solidem Boden. Der von der Onlineplattform Moneypark errechnete "Real Estate Risk Index" (RERI) kletterte um 0,2 auf 3,5 Punkte. Dieser Stand impliziere ein mittleres Risiko mit ansteigender Tendenz, heisst es in der am Montag vorgelegten Erhebung.

Der Anstieg in den ersten beiden Quartalen sei in den düsteren Konjunkturaussichten begründet. Der Wirtschaftsaufschwung dürfte gestoppt sein. Sowohl Experten wie auch die Einkaufsmanager gingen davon aus, dass die Schweizer Wirtschaft in den nächsten Jahren nur sehr moderat wächst. Vor allem die negativen Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China zeigten sich inzwischen in rückläufigem Handelsvolumen. Gewinnwarnungen und Job-Abbau in deutschen Konzernen häufen sich. Das sind schlechte Nachrichten für Schweizer Exporteure.

Schwächelnde Wirtschaft noch nicht im Immobilienmarkt angekommen

Der Eigenheimmarkt spüre diese negativen Auswirkungen bisher nicht. Angebot und Nachfrage befänden sich weiterhin in einem gesunden Gleichgewicht. Die Preise vor allem für Einfamilienhäuser seien zwar auf einem hohen Niveau, seien aber in den letzten Jahren nur moderat angestiegen. Strenge Tragbarkeitsbestimmungen für potentielle Käufer wirkten dämpfend und das hohe Preisniveau verhindere eine Überhitzung dieses Teilmarktes.

Der Schweizer Immobilienmarkt für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen stehe insgesamt weiterhin auf sehr solidem Boden, so Moneypark. Aufgrund einer Verschuldungsquote von durchschnittlich 55 Prozent ergäben sich aus der Verschuldung der Haushalte keine ausgeprägten Zusatzrisiken für den Immobilienmarkt.

Warnsignale seien aber im Teilmarkt der Renditeobjekte regional weiterhin vorhanden. Die von der Schweizerischen Bankiervereinigung SBVg kürzlich vorgelegten Verschärfungen der Finanzierungsrichtlinien dürften zumindest mithelfen, den Mehrfamilienhausmarkt etwas abzukühlen.

Viele Experten gingen davon aus, dass sich das Negativzinsumfeld in Europa und in noch extremerer Form auch in der Schweiz in den nächsten Monaten weiter in den tiefroten Bereich bewegen werde und nicht nur die nächsten Quartale, sondern möglicherweise die nächsten Jahre anhalten werde. Leitzinssenkungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) seien bereits angekündigt.

Der RERI setzt sich aus sechs Subindizes zusammen, die sowohl makroökonomische Faktoren wie Arbeitslosenquoten oder den Einkaufsmanager-Index berücksichtigen, aber auch Daten zur Kreditvergabe und dem Zinsmarkt. Der Index kann Werte zwischen 1 und 6 ausweisen. Dabei könne sich das Risiko sowohl auf einen drohenden Preiszerfall, als auch auf eine Überhitzung des Marktes beziehen, so Moneypark,

pre/cf