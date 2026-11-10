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Risiko weiter "moderat" 10.11.2026 11:33:41

Immobilienblase: Risiko sinkt im dritten Quartal leicht

Immobilienblase: Risiko sinkt im dritten Quartal leicht

Das Risiko für eine Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist nach Einschätzung der UBS im dritten Quartal 2026 leicht gesunken.

Damit hat sich der Anstieg der vergangenen Quartale vorerst nicht fortgesetzt. Die Grossbank stuft das Risiko weiterhin als "moderat" ein.

Der "Swiss Real Estate Bubble Index" sank im dritten Quartal um 0,07 auf 0,64 Punkte. Ab 1,0 Punkten gilt das Risiko als erhöht, bei über 2,0 Punkten als akut.

Die UBS erklärt den Rückgang in einer Mitteilung vom Dienstag vor allem mit der Entwicklung der Haushaltseinkommen. Diese hätten im dritten Quartal stärker zugelegt als die Eigenheimpreise. Im Verhältnis zum Einkommen sei Wohneigentum damit etwas günstiger geworden.

Auch bei der Verschuldung sieht die Bank eine Entspannung. Das Volumen der ausstehenden Hypotheken lag laut UBS um 3,0 Prozent über dem Vorjahreswert. Damit habe sich das Wachstum der Hypotheken leicht verlangsamt.

Eigenheimpreise steigen stärker als Mieten

Wohneigentum kostete laut UBS im dritten Quartal 3,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Mieten für neu ausgeschriebene Wohnungen stiegen im gleichen Zeitraum um 1,7 Prozent, jene für bestehende Mietverhältnisse um 1,4 Prozent. Gemessen an den laufenden Ausgaben blieb Wohneigentum laut UBS trotz leicht gestiegener Hypothekarzinsen günstiger als das Mieten einer vergleichbaren Wohnung.

Regional sieht die UBS die grössten Ungleichgewichte vor allem in den Bündner Tourismusregionen. Dort trifft eine hohe Nachfrage nach Zweitwohnungen auf ein knappes Angebot. Unter den Grossstädten sticht Zürich hervor. Erhöhte Risiken sieht die Bank auch in Teilen der Zentralschweiz und am Waadtländer Ufer des Genfersees.

Für 2027 rechnen die UBS-Ökonomen trotz erwarteter Leitzinserhöhungen mit einer robusten Nachfrage nach Wohneigentum. Die Eigenheimpreise dürften um 2,5 bis 3,0 Prozent steigen und damit stärker zulegen als die Einkommen und die Mieten. Einen Preisrückgang in den kommenden Quartalen hält die Bank angesichts der tiefen Zinsen und der geringen Neubautätigkeit für unwahrscheinlich.

yz/uh

Zürich (awp)

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