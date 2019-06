ifo, Istat und Kof bestätigen Wachstumsprognose für Euroraum

Das Münchner ifo-Institut, die italienische Statistikbehörde Istat und die schweizerische Konjunkturforschungsstelle (Kof) haben ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Euroraum bestätigt. Nach Mitteilung des ifo-Instituts wird für das zweite Quartal 2019 weiter ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,3 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war das BIP um 0,4 Prozent gewachsen.

Die schwache Industrie schlage eine leichte Delle in die Konjunktur des Euroraums, erklärten die Ökonomen. Für das dritte und vierte Quartal wird ein Plus von jeweils 0,4 Prozent in Aussicht gestellt. Für das Gesamtjahr prognostizieren die Institute ein BIP-Wachstum von 1,3 Prozent für den Währungsraum.

FRANKFURT (Dow Jones)--