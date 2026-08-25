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ifo-Index im Blick 25.08.2026 10:30:00

ifo-Index im August: Geschäftsklima übertrifft Erwartungen

ifo-Index im August: Geschäftsklima übertrifft Erwartungen

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker aufgehellt als erwartet.

Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,8 (Vormonat: 86,7) Punkte, wie das Münchner ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 87,1 Punkte vorhergesagt.

"Die Unsicherheit nahm weiter ab", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. "Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft." Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate.

Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen kletterte im August auf 88,5 (86,5) Punkte. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 87,0 Zähler erwartet. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 89,1 (86,8) Zähler. Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 87,5 Punkte erwartet.

Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index sichtlich gestiegen. Die Unternehmer beurteilten ihre laufenden Geschäfte erheblich besser. Auch die Erwartungen waren von weniger Skepsis geprägt. Die Produktion soll in den kommenden drei Monaten steigen. Mit der Auftragslage sind die Unternehmen aber nach wie vor unzufrieden.

Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Erwartungen hellten sich weiter auf. Die aktuelle Geschäftslage wurde positiver eingeschätzt. Während sich die IT-Dienstleister zuversichtlicher äusserten, bleibt die Lage im Bereich Transport und Logistik schwierig.

Im Handel konnte der Indikator zulegen. Die Händler zeigten sich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen setzten ihre Aufwärtsbewegung fort. Insbesondere im Grosshandel machte die Stimmung einen Sprung nach oben.

Im Bauhauptgewerbe ist der Index gestiegen. Dies war auf merklich weniger pessimistische Erwartungen zurückzuführen. Die Urteile zur aktuellen Lage wurden hingegen leicht nach unten korrigiert.

DJG/apo/mgo

Dow Jones Newswires

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