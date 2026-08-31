|Verbraucherpreisindex
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31.08.2026 14:20:40
HVPI-Inflation fällt im August in Deutschland überraschend
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im August weniger als erwartet zugenommen.
Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex erhöhte sich um ebenfalls 0,2 und 2,9 (2,8)Prozent. Erwartet worden waren Raten von 0,2 und 2,9 Prozent. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie betrug 2,4 (2,4), Waren verteuerten sich mit einer Jahresrate von 3,0 (2,5) Prozent, darunter Energie um 10,5 (8,3) und Nahrungsmittel um 0,1 (0,4) Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,8 (2,9) Prozent.
DJG/hab/apo
DOW JONES
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