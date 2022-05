Helsana-GV wählt drei neue Verwaltungsräte

Zürich (awp) - Die Aktionäre des Kranken- und Unfallversicherers Helsana haben an der Generalversammlung vom (heutigen) Freitag drei neue Verwaltungsräte gewählt. Nina Arquint, Lorenz Hirt und Sita Mazumder ziehen in das Aufsichtsgremium ein, wie Helsana nach der GV mitteilte. Sie treten die Nachfolge von Jürg Dommer, Michela Ferrari-Testa, Christiane Roth-Godat und Reto Stump an.

Die 44-jährige Nina Arquint ist Risikochefin bei der Swiss Re-Sparte Corporate Solutions. Der 48-jährige Lorenz Hirt ist seit 2001 bei Emmenegger Hirt, Rechtsanwälte und Wirtschaftskonsulenten tätig, seit 2007 als Partner. Die 52-jährige Sita Mazumder ist seit 2005 Professorin für Informatik und Wirtschaft an der Hochschule Luzern und führt eine eigene Beratungsfirma.

