Heizindustrie übt scharfe Kritik am Kohleausstiegsgesetz

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Heizindustrie hat das in der vergangenen Woche beschlossene Kohleausstiegsgesetz scharf kritisiert. Die darin enthaltenen Änderungen im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) würden die Wärmewende blockieren und bedeuteten "grosse Hemmnisse" für den Markt, erklärte der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).

Der Verband wendet sich insbesondere gegen die geplante Fördergrenze, die für kleinere dezentrale Heizkraftblöcke mit einer Leistung bis zu 50 Kilowatt elektrisch (kWel) bei 3.500 Vollbenutzungsstunden liegen soll. Diese Einschränkung beeinträchtige "massiv" die Wirtschaftlichkeit dieser Technologie. "Um die Förderung vollständig zu erhalten, müssten diese Mini-KWK-Anlagen zukünftig mehr als 17 Jahre lang betrieben werden", erklärte BDH-Technikgeschäftsführer Lothar Breidenbach. Damit läge der Förderzeitraum über der durchschnittlichen Betriebsdauer der Anlagen.

Laut BDH leisten dezentrale KWK-Anlagen einen grossen Beitrag zur Netzstabilisierung, da sie das gleiche Lastprofil durchliefen wie elektrische Wärmepumpen. Der von der Wärmepumpe benötigte Strom könne zum Teil auch von den Heizkraftwerken bereitgestellt werden.

Das Kohleausstiegsgesetz regelt das Ende der fossilen Technologie in Deutschland bis 2038. Um Betreiber zur Abschaltung zu bewegen, will der Bund den Umbau von Kohlekraftwerken in gasbetriebene KWK-Anlagen mit 180 Euro je Kilowattstunde fördern.

February 04, 2020