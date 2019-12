HDE: Umsätze im Weihnachtsgeschäft erstmals über 100 Milliarden Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Weihnachtsgeschäft verlief in diesem Jahr gut. Insgesamt rechnet der Handelsverbandes Deutschland (HDE) in den beiden Monaten November und Dezember 2019 mit einem Umsatzplus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit übersteigen die Umsätze im Weihnachtsgeschäft erstmals die 100 Milliarden Euro-Grenze. Auf den Online-Handel entfallen davon rund 15 Milliarden Euro. Allein für Geschenke wollen die Verbraucher online und stationär mehr als 20 Milliarden Euro ausgeben.

Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen blieben die Umsätze in der Woche vor dem 4. Advent allerdings hinter den Erwartungen vieler Händler zurück. Besonders der Innenstadthandel berichtet von schwachen Besucherströmen. "Die Zufriedenheitswerte mit dem Weihnachtsgeschäft gaben in dieser Woche deutlich nach", sagt Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Besser bewerten grosse Betriebe, Händler in Randlagen sowie in ländlichen Gemeinden die Umsatzentwicklung in dieser Woche.

Warten auf den grossen Ansturm

Kurz vor dem Fest bereitet sich der Handel nun auf den grossen Ansturm vor. Es schlägt die Stunde der Last-Minute-Geschenke. "Besonders gefragt sind Gutscheine, Elektroartikel und Spielwaren", sagt Stefan Genth. Der Lebensmittelhandel rechnet mit einem grossen Ansturm von Kunden, die sich mit Köstlichkeiten für die Festtagstafel eindecken. Mit den bevorstehenden Festtagen endet für den Handel die umsatzstarke Zeit nicht. Die ruhigen Tage zwischen den Jahren nutzten viele Besucher für das ausgedehnte Shoppen, Geschenke werden umgetauscht und Gutscheine eingelöst.

December 22, 2019 07:26 ET (12:26 GMT)