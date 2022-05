Hauspreise erneut gestiegen: Nur noch wenige können sich ein Eigenheim leisten

• Preise für Einfamilienhäuser sind im ersten Quartal 2022 um 1,2 Prozent gestiegen• Eigentumswohnungen in Tourismusregionen sind 15,7 Prozent teurer geworden• Adrian Wenger plädiert für Angebotsstärkung

Hauspreise erneut gestiegen

Die Preise für Einfamilienhäuser steigen kontinuierlich an. Dies belegt der Transaktionspreisindex für das erste Quartal 2022, den die Raiffeisen Schweiz Anfang April veröffentlicht hat. Im Vergleich zum Vorquartal sind die Preise um 1,2 Prozent gestiegen. Verglichen mit dem ersten Quartal 2021 ergibt sich ein Preisanstieg von 9,5 Prozent. Auch Stockwerkeigentum bildet keine Ausnahme. Hier sind die Preise um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich und 6,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Regionale und segmentale Unterschiede

Es gibt jedoch regionale Unterschiede. Während in den Regionen Genfersee und Ostschweiz die Preise um 15,3 Prozent und 12,5 Prozent gestiegen sind, fiel der Anstieg in anderen Regionen wie Bern (4,0 Prozent) und der Westschweiz (5,9 Prozent) deutlich geringer aus. Es zeigen sich auch Unterschiede zwischen den Gemeindetypen. In Tourismusregionen (10,8 Prozent) und Zentren (11,9 Prozent) fiel die Immobilienverteuerung höher aus als in anderen Gemeindetypen. Die Preise für Eigentumswohnungen stiegen laut Raiffeisen in Gemeinden, die vom Tourismus leben, am stärksten an (15,7 Prozent). Stockwerkeigentum in ländlichen Gemeinden hat sich hingegen nur um 3,6 Prozent verteuert.

Der Transaktionspreisindex der Schweizer Raiffeisen wird vierteljährlich zu Beginn eines neuen Quartals veröffentlicht. Mithilfe von Handänderungsdaten von Raiffeisen und des Datapools der Swiss Real Estate (SRED), wird die Preisentwicklung von selbstgenutztem Wohneigentum in der Schweiz ermittelt und aufbereitet.

Nur vier Prozent der Bevölkerung können sich ein eigenes Haus leisten

Immer weniger Menschen können sich in der Schweiz ein Eigenheim leisten. Nach Angaben der Handelszeitung verfügen nur etwa vier Prozent der Haushalte über genügend Einkommen, um sich ein durchschnittliches Einfamilienhaus leisten zu können. In einer Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) gaben 80 Prozent der Teilnehmer, die sich in der Schweiz ein Eigenheim wünschen, an, sich dieses nicht leisten zu können. Martin Neff, Chefökonom bei der Raiffeisen, erwartet jedoch in Zukunft eine Abschwächung der Preisdynamik. Grund dafür seien die gestiegenen Hypothekarzinsen sowie restriktive Eigenkapital- und Tragbarkeitsanforderungen, durch die die Zahl potentieller Käufer immer stärker zurückgeht.

Ursachen und Lösungsansätze

Wie die Immobilienexpertin Ursina Kubli in einem Interview mit Blick betont, liegen die Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt vor allem daran, dass die Immobilienpreise schneller steigen als die Löhne. Um mehr Menschen den Zugang zu Hauseigentum zu ermöglichen, plädiert Adrian Wenger, Spezialist für Hypotheken beim Vermögenszentrum (VZ) für eine Verbesserung des Angebots. Gleichzeitig lehnt er eine Senkung der Finanzierungshürden durch Vorsorgegelder oder Ähnliches ab. "Wenn mehr Leute sich ein Haus leisten können, werden die Immobilienpreise nur noch weiter ansteigen" warnt der Experte gegenüber Blick. In der Schweiz werden seit Jahren mehr Mietwohnungen als Einfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen gebaut. Dies liegt daran, dass für institutionelle Anleger Wohnüberbauungen eine lukrativere Anlagemöglichkeit darstellen als Eigenheime, die nach der Fertigstellung verkauft werden.

Die Politik sucht nach Lösungsvorschlägen. Die Ständerätin Heidi Z’Graggen fordert beispielsweise die Vereinfachung der Tragbarkeit von Hypotheken mit Direktdarlehen oder Bürgschaften durch den Bund. Für eine etwaige Zahlungsunfähigkeit würde dann der Bund haften.

M. Wieser / Redaktion finanzen.ch