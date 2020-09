Handelsumsatz an der Schweizer Börse im August geringer als im Vormonat

An der Schweizer Börse SIX ist der Handelsumsatz im August verglichen mit dem Monat Juli deutlich zurückgegangen.

Gegenüber der Vorjahresperiode resultierte allerdings ein klares Plus.

Insgesamt wurden im August an der SIX Wertpapiere im Umfang von 96,0 Milliarden Franken gehandelt. Das bedeutet gegenüber dem Vormonat einen Rückgang von knapp 20 Prozent, wie die SIX am Dienstagabend mitteilte. Die Zahl der Abschlüsse sank um rund 17 Prozent auf 6,1 Millionen.

Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war den Angaben zufolge der 4. August. Da wechselten Wertschriften im Wert von 6,4 Milliarden Franken die Besitzer. Die meisten Abschlüsse - nämlich 345'417 - wurden am 11. August gezählt.

Das umsatzstärkste Papier im Berichtsmonat war wie bereits im Juni der Genussschein von Roche mit 8,6 Milliarden Franken Umsatz. Mit 354'913 Abschlüssen waren hingegen Novartis die meistgehandelten Papiere.

In den ersten acht Monaten des Jahres liegt der Handelsumsatz nach wie vor klar im Plus. Seit Jahresbeginn wurden an der SIX 1236,2 Milliarden Franken und damit rund 28 Prozent mehr als vor Jahresfrist umgesetzt. Die Zahl der Abschlüsse nahm gar um 74 Prozent auf 69,9 Millionen zu.

Krypto gefragt

Nach Segmenten betrachtet blieben die Aktien (inklusive Fonds und ETPs) im August klar die umsatzstärkste Kategorie. Insgesamt wurden im Beteiligungspapiere im Wert von 80,9 Milliarden Franken gehandelt. Das ist verglichen mit Juli ein Minus von 17,5 Prozent.

Stark zurück ging auch der Handel mit Anleihen. Der Umsatz mit in Schweizer Franken ausgegebenen Obligationen sank um 22,9 Prozent auf 7,57 Milliarden Franken und jener mit Fremdwährungsanleihen um 9,6 Prozent auf 0,7 Milliarden.

Auch der Handelsumsatz mit ETFs ging im Berichtsmonat um 34,1 Prozent auf 5,4 Milliarden Franken zurück, und der Handelswert bei Strukturierten Produkten und Warrants fiel gar um 42,3 Prozent auf 1,4 Milliarden.

In Produkten mit Kryptowährungen als Basiswert stieg das Handelsvolumen hingegen um 55,0 Prozent auf 77,4 Millionen Franken - der dritthöchste Umsatz in diesem Jahr.

kw/rw

Zürich (awp)