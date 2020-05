Groupe Mutuel steigert 2019 dank gutem Finanzergebnis den Gewinn

Martigny (awp) - Der Krankenversicherer Groupe Mutuel hat im vergangenen Geschäftsjahr das Ergebnis gesteigert. Im guten Börsenjahr 2019 nahm der Gewinn auf 485 Millionen Franken von zuvor 308 Millionen zu, wie es am Montag in einer Mitteilung heisst.

Die gute Entwicklung an den Finanzmärkten hat dabei massgeblich zum Gewinnanstieg beigetragen. Von Seiten der Kapitalanlagen flossen 262 Millionen Franken in die Gewinnrechnung.

Demgegenüber ging der Umsatz leicht um 3,6 Prozent auf 5,4 Milliarden Franken zurück, während der Aufwand im Versicherungsgeschäft mit 5,19 Milliarden in etwa auf dem Niveau des Vorjahres stehen geblieben ist.

Kunden dazugewonnen

Die Zahl der Kunden stieg gruppenweit leicht auf 1,33 Millionen. Während im Kerngeschäft der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) rund 10'000 Abgänge zu verzeichnen waren, gewann die Groupe Mutuel bei den Zusatzversicherungen mehr als 15'000 Neukunden dazu.

Auch das Geschäft mit Unternehmensversicherungen sei gewachsen, so die Mitteilung weiter. Dort zählt der Versicherer nun über 24'000 Kunden und damit 1'000 mehr als im Vorjahr. Im noch kleinen Bereich Lebensversicherungen sei es derweil gelungen, den Versichertenbestand im schwierigen, von tiefen Zinsen belastenden Marktumfeld zu stabilisieren.

Da die Gesundheitskosten in der Schweiz im vergangenen Jahr nur moderat angestiegen sind, konnte die Groupe Mutuel für viele Krankenversicherte die Prämien senken. Auf das Jahr 2020 hin seien drei Viertel der Kunden in der Krankenversicherung in den Genuss von einer im Durchschnitt 1,6 Prozent tieferen Prämie gekommen.

Zudem habe man beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Antrag zur Rückzahlung von 100 Millionen Franken an Versicherte der OKP gestellt. Das sei nur dank des soliden finanziellen Fundaments des Unternehmens möglich, schreibt die Groupe Mutuel weiter.

mk/cf