Groupe E steigert 2019 Gewinn trotz Umsatzrückgang

Die Freiburger Groupe E hat im vergangenen Jahr weniger umgesetzt, aber unterm Strich mehr verdient.

Im laufenden Jahr wird aber mit deutlich rückläufigen Ergebnissen gerechnet, wobei laut dem Energieversorger wegen der Konjunkturverlangsamung auch die Corona-Pandemie mit reinspielen dürfte.

Der Umsatz sank 2019 um 6,3 Prozent auf 698 Millionen Franken. Im Vorjahr war allerdings mit 744 Millionen ein Rekord erreicht worden. Der Rückgang sei auf eine Tarifsenkung im Bereich Stromtransport zurückzuführen und auf Schwankungen im Energiehandel, teilte Groupe E am Freitag mit.

Der Betriebsgewinn (EBIT) legte dennoch um 7,1 Prozent auf 69 Millionen zu. Die Ergebnissteigerung sei auf das Geschäft mit Fernwärme zurückzuführen, sagte Finanzdirektor Willy Zeller auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Das Nettoergebnis erreichte schliesslich 94 Millionen nach 90 Millionen im Vorjahr. Dabei profitierte Groupe E auch vom Anteil am Ergebnis von assoziierten Gesellschaften. Groupe E ist etwa an BKW und Romande Energie beteiligt.

Eine im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent höhere Stromerzeugung, Handelsaktivitäten und der Ausbau der Fernwärmenetze hätten "dieses gute Ergebnis" ermöglicht, hiess es zusammenfassend im Communiqué. Dienstleistungen wie Elektroinstallationen, Haustechnik, Kältetechnik oder Anlagenwartung leisteten ebenfalls einen "signifikanten" Umsatzbeitrag.

Mildes Wetter drückt Ergebnis 2020

Die finanziellen Aussichten für das laufende Jahr seien derweil jedoch weiterhin ungewiss, schrieb die Gruppe mit Blick in die Zukunft. In jedem Fall erwarte sie aber einen rückläufigen Umsatz und eine schrumpfende operative Leistung: Bereinigt um Einmaleffekte geht das Unternehmen von einem Rückgang des Nettoergebnisses um circa 10 Prozent aus.

Zum einen werde sich der pandemiebedingte Rückgang der Wirtschaftstätigkeit, der in den kommenden Monaten noch anhalten könnte, sehr wahrscheinlich auf den Geschäftsgang auswirken. Darüber hinaus würden auch die äusserst milden Temperaturen seit Jahresbeginn den Energieverbrauch beeinflussen: Von "einer womöglich massiven Verschlechterung der Ergebnisse" in diesem Zusammenhang ist die Rede.

In Zeiten der Pandemie könne die Gruppe die Geschäftstätigkeit aufrechterhalten, insbesondere die Strom- und Wärmeversorgung. Dazu wurden Schutzmassnahmen für die Mitarbeiter und die Kunden eingeführt. Das Personal der Leitstelle, das diesen Dienst rund um die Uhr sicherstellt, sei in zwei Teams an zwei Standorten aufgeteilt worden.

Groupe E habe sich indes Anfang 2020 neu organisiert, wie es hiess. Die Tätigkeitsbereiche der Gruppe würden neu definiert, was aber nicht weiter spezifiziert wurde.

Granges-Paccot (awp)