Google Maps führt kraftstoffsparende Routenwahl in der Schweiz ein

Zürich (awp) - Google Maps führt in der Schweiz die Möglichkeit der kraftstoffsparenden Routenwahl ein. Mit der neuen Funktion können die Nutzerinnen und Nutzer der Google-Maps-App bei der Planung ihrer Fahrt eine Option wählen, die nicht unbedingt die schnellste, aber dafür die klimafreundlichste Strecke anzeigt.

Dafür muss in den App-Optionen die Funktion angewählt und der entsprechende Fahrzeugtyp hinterlegt werden. Die App gibt dann nebst der schnellsten Route alternativ auch diejenige an, auf der relativ am wenigsten Energie verbraucht wird. So könnten die Nutzerinnen und Nutzer nebst der Verringerung des CO2-Ausstosses auch noch Kraftstoffkosten sparen, wie Google am Mittwoch mitteilte.

Gemäss einem Google-Sprecher fliessen bei der kraftstoffsparenden Routenplanung verschiedene Variablen mit ein, beispielsweise die Neigung und Auslastung der Strassen oder die Art des Motors. Die neue Funktion wird laut Google-Angaben ab dem (heutigen) Mittwoch für Android, iOS, Android Auto und Carplay schrittweise aufgeschaltet.

