Galaxus baut zusätzliches Logistikzentrum in Süddeutschland

Zürich (awp) - Der Onlinehändler Galaxus schafft weitere Logistikkapazitäten. Neben den projektierten Logistikstandorten in Utzenstorf und Rafz plant die Migros-Tochter nun auch noch ein drittes Verteilzentrum im süddeutschen Neuenburg am Rhein.

Begründet wird der Schritt damit, dass die Bewilligungsverfahren für die Schweizer Projekte "noch etwas Zeit" benötigen würden. Um mittelfristig Kapazitätsengpässe zu vermeiden, habe man "kurzfristig realisierbare Alternativen ausserhalb der Schweiz gesucht", teilte Galaxus am Mittwoch mit.

Der neu geplante Standort Neuenburg am Rhein soll über eine Lagerfläche von rund 90'000 Quadratmeter verfügen. Die Kapazität entspreche damit ungefähr jener des heutigen Lagerstandorts in Wohlen. Die Inbetriebnahme sei in Etappen zwischen 2025 und 2028 geplant. Gleichzeitige arbeite man "mit Hochdruck" an den Bewilligungen für den Bau der Schweizer Standorte Utzenstorf und Rafz.

sta/tv