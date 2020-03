Flugzeuge aus der Schweiz dürfen nicht mehr in Malta landen

Bern (awp/sda) - Aus der Schweiz dürfen keine Flugzeuge mehr in Malta landen. Dies hat die Regierung des Mittelmeerstaats am Donnerstag zum Schutz vor dem Coronavirus angeordnet, wie das Schweizer Aussendepartement EDA bekannt gab. Reisende aus der Schweiz müssen dem Beschluss zufolge zudem bei der Einreise in Quarantäne.

Personen, die sich 14 Tage vor der Einreise nach Malta in der Schweiz aufgehalten haben, müssten sich einer obligatorischen Quarantäne unterstellen, schreibt das EDA auf seiner Webseite. Die Quarantäne dauert demnach 14 Tage. Sie kann im eigenen Haushalt oder in einem Hotel absolviert werden. Die Massnahme gelte auch für Personen, die im Flugtransit durch die Schweiz gereist seien.

Für Menschen aus der Schweiz gelten derzeit wegen der Coronavirus-Epidemie in mehreren Ländern Einreisebeschränkungen. Die USA etwa haben für Europäer - auch Schweizer - ein einmonatiges Einreiseverbot erlassen. Tschechien verbietet die Einreise für Menschen aus der Schweiz ohne festen Wohnsitz und Serbien verhängte ebenfalls einen Einreisestopp für Schweizer. Israel verlangt bei der Ankunft eine 14-tägige Quarantäne in einer privaten Unterkunft, ansonsten wird die Einreise ebenfalls verweigert.

