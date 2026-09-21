Finma wählt Partners-Group-Finanzchef Joris Gröflin in die Übernahmekommission

Gröflin wechselt von Partners Group zur Übernahmekommission

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat Joris Gröflin von der Partners Group zum Mitglied der Übernahmekommission (UEK) gewählt. Gröflin tritt seine Aufgabe Anfang 2027 an und folgt auf Beat Fellmann, der Ende 2026 aus dem Gremium ausscheidet, wie die Finma am Montag mitteilte.

Gröflin ist in der Finanzbranche tätig. Er arbeitet seit 2024 als Finanzchef des Vermögensverwalters Partners Group, wo er auch als Partner amtet und Teil des Executive Teams ist. Davor war er Finanzchef des Energiekonzerns Axpo und des Textilmaschinenherstellers Rieter.

Fellmann scheidet Ende 2026 aus der UEK aus

Fellmann scheidet derweil aufgrund der um ein Jahr verlängerten Amtszeitbeschränkung aus der UEK aus, wie es weiter hiess. Er ist seit Anfang 2014 Mitglied der Kommission, die von Mirjam Eggen präsidiert wird und über das schweizerische Übernahmewesen wacht. Die Oberaufsicht und die Wahl ihrer Mitglieder obliegt dem Verwaltungsrat der Finma.

Bern/Zürich (awp)