FINMA: Riesiger Berg von Lizenzanträgen für Vermögensverwalter und Trustees noch unbearbeitet

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag weit unterhalb der Nulllinie. Der DAX gab ebenfalls deutlich nach. An der Wall Street ging es am Dienstag abwärts. An den asiatischen Börsen zeigte sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild: Während es in Japan bergauf ging, sanken die chinesischen Börsen.