Finma-Chef warnt vor Greenwashing-Problem bei Finanzprodukten

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften etwas höher in den Donnerstagshandel gehen. Am Donnerstag zeigen sich die Börsen in Asien uneinheitlich, es überwiegt jedoch leichter Optimismus. Der US-Aktienmarkt baute am Mittwoch seine Vortagesgewinne aus.